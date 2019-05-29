Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии

Фото: bit.ua

Норвегия — страна очень дорогая, но некоторые цены могут удивить, например хлеб может стоить столько же, как и часовой билет на общественный транспорт. Люди там очень порядочные, добрые, отзывчивые, заботятся о своем здоровье, но при этом очень закрытые. Быстро найти квартиру в Норвегии помогут рекомендации работодателя или кого-то из местных.

О своем опыте жизни в Норвегии рассказывает Светлана Маркова. Она с мужем в 2015 году переехала в город Осло, пишут на ресурсе bit.ua.

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"Переезд происходил в два этапа. Сначала в Норвегию улетел муж, чтобы подать документы на оформление рабочей визы и найти жилье. Я прилетела в Норвегию через три месяца после него по семейной визе, - рассказывает Светлана, - У нас не было определенной цели переехать именно в Норвегию, но уже после переезда мне вспомнился забавный случай. Лет десять назад я увидела по телевизору передачу о путешествиях про Норвегию. Я точно завороженная смотрела на эти деревянные домики с травой на крыше, на эти сказочные скалистые фьёрды. Мой папа, проходя мимо спросил, что же там такое интересное показывают. Я только ответила: "Папа, я хочу там жить". Вот живу. У соседей трава на крыше растет."

ЖИЛЬЕ

Эмигранту арендовать жилье в Норвегии — задача не из простых. Не только потому что это дорого. Не все норвежцы хотят сдавать свой дом в аренду приезжим. Но если у тебя есть рекомендации кого-то из местных (а таковым может выступить даже твой работодатель), ты найдешь квартиру в два раза быстрее. Мой муж искал жилье три недели, но здесь говорят, что это достаточно быстро.

Автор: bit.ua Быстро найти жилье можно только по рекомендациям от местных или работодателя

В Осло однокомнатная квартира на 12м², далеко не в центре и абсолютно без мебели вам обойдется примерно 10 тыс. крон в месяц (примерно $1200) без учета коммунальных услуг.

Мы арендуем две меблированные комнаты на нижнем этаже частного дома, в 20 минутах до центра на автобусе, почти за 9 тыс. крон в мес. (примерно $1095), и считаю, что это очень удачный вариант.

ЯЗЫК

Через четыре месяца после переезда мы начали ходить на курсы норвежского языка. Это государственные курсы, но бесплатные они только для беженцев и тех, кто состоит в браке с гражданином Норвегии. Для всех остальных обучение платно.

Автор: bit.ua Люди в Норвегии очень порядочные, добрые, отзывчивые, но при этом очень закрытые

Программа курса достаточно интенсивная и, несмотря на то, что обучение проходит изначально только на норвежском, все понятно и язык дается нам хорошо. После трёх месяцев обучения (три дня в неделю по три часа в день) мы уже можем объяснить, чего хотим в магазине или кафе, но воспринимать норвежский на слух пока все еще сложновато.

ЦЕНЫ

Норвегия — страна очень дорогая. Если вы приедете сюда, как турист-будьте готовы выложить кругленькую сумму на свой отдых.

Если же вы живете здесь и свой бюджет планируете в норвежских кронах, все оказывается не так уж и страшно — зарплаты соответствуют ценам. Норвегия-страна социализма, поэтому заработная плата здесь у всех примерно на одном уровне.

Автор: bit.ua В Осло однокомнатная квартира не в центре и абсолютно без мебели стоит примерно 00 без коммунальных услуг.

То, на что мы привыкли тратить в Украине достаточно не большие деньги, здесь может удивить своей ценой. Например, хлеб стоит от 30 норвежских крон, или часовой билет на общественный транспорт стоит те же 30 крон. Наша семья из двух человек на продукты тратит примерно тысячу крон в неделю, но это если учитывать тот факт, что мясо мы не едим и заменяем его рыбой.

ЕДА

Я не могу сказать, что после переезда в Норвегию у нас особо изменились предпочтения в еде. Разве что в нашем рационе появилось больше лосося и других морепродуктов, что не удивительно, учитывая относительно невысокие цены на них.

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В любом супермаркете города можно найти те же продукты, что и на полках украинских супермаркетов. А если чего-то не найти там, идите в турецкие или пакистанские лавки. В таких магазинах можно найти все, от кокосового молока, которое мы покупали на Самуи, до шоколадки Алёнка и халвы.

Автор: bit.ua Любой крепкий алкоголь продается только в специализированных государственных магазинах Винмонополет. По воскресеньям алкоголь не продается.

АЛКОГОЛЬ

Если в Украине мы привыкли, что даже в три часа ночи в круглосуточном ларьке возле дома можно найти какой-угодно алкоголь вплоть до абсента и шотландского скотча, то в Норвегии такая схема не работает.

В супермаркетах, например, можно купить только пиво и сидр до 20:00 в будни и до 18:00 в субботу. Любой крепкий алкоголь продается только в специализированных государственных магазинах Vinmonopolet, которые работают в будние до 18:00 и субботу до 15:00. По воскресеньям алкоголь не продается. Нигде.

ЗДОРОВЬЕ И ВЫХОДНЫЕ

Норвежцы — очень здоровый народ. Вечером на улицах вы всегда увидите людей на пробежке, на велосипедах, на роликовых лыжах и почти никогда — с пивом и сигаретой.

Автор: bit.ua Летом самое популярное развлечение выходного дня — выбраться на пикник большой компанией

Самая главная достопримечательность Норвегии — это природа. В Осло невероятное количество парков и лесов, поэтому не удивительно, что большинство свободного времени норвежцы стараются проводить на свежем воздухе.

Летом самое популярное развлечение выходного дня — выбраться на пикник большой компанией. Здесь очень любят барбекю и в любой солнечный день всегда можно увидеть загорающих в парках людей.

ЗИМА

Зимой жители скандинавской столицы в основном посвящают себя зимним видам спорта. Лыжи, санки, сноуборд — все это неотъемлемый атрибут настоящего норвежца. Ежегодно в начале февраля в Осло проходит фестиваль зимних видов спорта. Норвежцы относятся к этому празднованию с большой гордостью и трепетом, а некоторые даже называют его вторым по важности национальным праздником после дня конституции, который отмечают 17 мая.

Автор: bit.ua Норвегия-страна социализма, поэтому заработная плата здесь у всех примерно на одном уровне.

ЛЮДИ

Люди в Норвегии очень порядочные, добрые, отзывчивые, но при этом очень закрытые. Они всегда вежливы, улыбчивы и никогда не скажут тебе в лицо что-нибудь неприятное. Здесь не принято помогать девушке, если она спускается по лестнице с коляской или чемоданом, потому что это может оскорбить ее.

Но мне нравится жить в Норвегии. Нравится, что здесь уютно и безопасно. Нравится природа и белые ночи в июне. Нравятся снежные зимы и не очень жаркое лето. Нравится, что когда-нибудь у нас будет здесь свой деревянный домик с травой на крыше.

Мария Звирка с города Комарно на Львовщине рассказала Gazeta.ua как устроиться на работу и найти жилье в Мадриде.