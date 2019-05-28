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среда, 29 мая 2019 00:15

"На ужин принято ходить в ресторан", - украинка рассказала тонкости работы в Испании
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Украинка рассказала о жизни в Испании
Фото: Мария Звирка
Украинка рассказала о жизни в Испании
Украинка рассказала о жизни в Испании
Украинка рассказала о жизни в Испании
Украинка рассказала о жизни в Испании

Мария Звирка с города Комарно на Львовщине рассказала Gazeta.ua как устроиться на работу и найти жилье в Мадриде.

"В Испанию поехала учиться 6 лет назад. Училась в испанской и параллельно украинской международных школах. Впоследствии вернулась в Украину, где получила высшее образование учителя-переводчика испанского языка и литературы", - говорит украинка.

Сейчас работаю в офисе, занимаюсь упаковкой косметики для VIP мероприятий и пиар-рассылок. В свободное время перевожу и преподаю испанский язык.

"На работу попасть можно двумя путями. Если ты крутой специалист или тебя порекомендовали. В моем случае - второй вариант", - добавляет девушка.

Найти высокооплачиваемую работу трудно. Нынешнюю - искала полтора года. Успела поработать няней, сиделкой, в больнице. Приходила давать корм домашним животным, пока хозяева были на отдыхе.

"Зарплата домашней помощницы по контракту - от 900 евро (27 000 гривен) за 40 рабочих часов в неделю без НДС (в Испании все облагается налогом). Если на уборку от 10 евро за час (300 гривен)", - говорит Мария.

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В Испании зарплаты позволяют людям путешествовать на выходных. На ужин здесь принято ходить в ресторан или бар и есть испанские блюда. Например, паэлью (рис с морепродуктами) и осьминог с картофелем, приправленный паприкой, оливковым маслом и солью).

Арендовать квартиру здесь трудно. Нужно предоставить контракт и справку о доходах. То есть подтвердить, что ты можешь позволить себе арендовать жилье. Украинцы в большинстве снимают комнаты. Цена зависит от опасности и удаленности района. От 500 евро за двухкомнатную квартиру (15 000 гривен), и от 180 евро за комнату (5 300 гривен).

"Квартиры здесь малогабаритные.. Комната может иметь размер 2х2,5 без дверей. Люди живут в таких условиях, чтобы не переплачивать за жилье. Мы с мужем снимаем квартиру в одном из самых спокойных районов Мадрида. За двухкомнатную платим 700 евро (20 000 гривен)", - рассказывает украинка.

Украинка Настя Пугач уехала в Грузию и открыла там свой бар. Девушка рассказала, как ей живется в стране гор, вина и гостеприимства

Автор: Ирина Кальченко
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