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четверг, 01 августа 2019 00:18

При продаже дома устраивают публичные смотрины - диаспорянка о жилье в Калифорнии

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Автор: Википедия
  Диаспорянка рассказала об особенностях продажи жилья в Калифорнии
Диаспорянка рассказала об особенностях продажи жилья в Калифорнии

В США самое дорогое жилье в Нью-Йорке, а также в Сан-Франциско штата Калифорния.

"В Калифорнии вообще жилье очень дорогое. Купить практически невозможно. Но все относительно. Это понимаешь, когда находятся покупатели на дом, стоимостью более миллиона долларов", - говорит Gazeta.ua черновчанка Юлия Косивчук. 14 лет назад уехала в город Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

На улице, где мы арендуем 2-комнатную квартиру, продавали дом за 1,2 миллионов долларов. За месяц до продажи риелторы вывешивают объявления, что устраивают открытые смотрины недвижимости - "опенхаус". Появляется много желающих посмотреть. Там устраивают открытые торги. Потенциальным покупателям позволяют зайти в дом и более детально осмотреть комнаты, подвал, кухню, двор. Жилье продали за более чем 2 миллиона долларов.

В конце через аукцион нашелся желающий купить его за более 2 миллиона долларов. Вообще в Калифорнии, особенно в Беркли, который относится к заливу Сан-Франциско не столько дорогое жилье, столько земля под ним. Сам дом старый, сводился в 40-50 годах.

Зато в Беркли контролируют цены на аренду жилья. Владелец квартиры или дома не имеет права поднять арендную плату более чем на 10 процентов в год. Поэтому цена за аренду может вырасти разве что на несколько десятков долларов. Если бы не было контроля, мы бы сейчас платили за квартиру ежемесячно около 3 тысяч долларов. За такую ​​сумму сейчас сдают вблизи квартиры.

Автор: фото предоставлено Юлией Мосийчук
  Диаспорянка рассказала об особенностях продажи жилья в Калифорнии
Диаспорянка рассказала об особенностях продажи жилья в Калифорнии

Владельцу квартиры разрешается выставлять свои требования нанимателям. Например, нельзя держать животных. Долой слышать не хотят про кота или собаку. За это могут увеличить аренду жилья. Поэтому американцы пытаются втайне ничего не делать в квартире и не держать животных. Понимают, что это может дорого стоить. Нам пошли навстречу и разрешили держать попугайчиков. И они так громко кричали, что должны были отдать. На их крик пожаловались соседи.

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Большинство эмигрантов начинают жизнь в США из Нью-Йорка. В стране малообеспеченные люди могут оформить льготную медицинскую страховку и получить безкоштовуо пищу. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области.

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