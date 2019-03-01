"После университета могу открыть собственную клинику" - украинка рассказала, как стала стоматологом

Фото: Марина Седакова

Киевлянка Марина Седакова работает стоматологом в Чехии. Девушка закончила один из престижных зарубежных вузов.

"В Украине проучилась один год на медицинском факультете. В конце первого курса поняла, что хочу учиться за границей. Самостоятельно поступила на медицинский факультет Карлова университета на бесплатную форму обучения. Об университете узнала от родителей. Обучение в нем позволяет работать во всех странах Европы и в Америке без дополнительных экзаменов", - говорит украинка.

В Чехии сложная система экзаменов. Марина сдавала экзамены по физике, химии и биологии на университетском уровне. Каждый экзамен состоял из трех этапов.

"На экзамене не разрешалось использовать таблицу Менделеева и калькулятор. До поступления занималась с репетитором по физике Киевского политеха. Даже он не мог сразу решить некоторые задачи", - рассказала Марина.

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Дополнительно нужно сдавать языковые экзамены. Чтобы поступить в университет или устроиться на работу надо научиться разговаривать по-чешски.

"Училась на курсах чешского языка. По приезду в Чехию возникла проблема с разговорной практикой. Жила в общежитии с россиянами, украинцами, казахами. Общались исключительно на русском. Для повышения уровня языка чехи организуют волонтерские проекты. Там собираются иностранцы, чтобы пообщаться. Чехи учат иностранцев, а иностранцы передают им опыт по английскому или немецкому языку", - поделилась девушка.

Лекции проводят на чешском языке. В университете есть англоязычный стоматологический факультет. Он платный - 16 000 долларов (430 000 гривен).

"Мое обучение было бесплатное. Потому, что смогла вступить вместе с чехами. На курсе стоматологии обучалось 70 человек. Из них одна украинка и парень из Казахстана", - рассказала Марина Седакова.

Денег за экзамены в университете не берут. Для сдачи есть три попытки. Если они закончились, то студент должен вступать снова. Существует срок мезірік. Когда студент не сдает один экзамен, то может отложить учебу на один год. За этот год он изучает предмет и получает шанс остаться в университете.

Студенты за отличную учебу могут получить стипендию, которая составляет 445 долларов.

Внеучебного времени почти не было. Обучение начиналось в 7-8 утра и заканчивалась в 17 вечера. Дома продолжалось.

"На медицине обучение длится 24 часа. Мои друзья с экономического факультета имели возможность учиться 2 дня в неделю. Поэтому могли работать в другие дни", - говорит украинка.

После окончания учебы врач может работать где хочет. Может даже открыть свою клинику. В Украине после обучения стоматологи должны проходить 2 года интернатуры, чтобы получить лицензию. Врач-терапевт в Чехии проходит практику в больнице по своей специальности.

"После выпуска несколько месяцев искала работу. Молодых врачей с радостью берут работать. Сейчас работаю стоматологом. Зарплата 1300 долларов(35 000 гривен)", - говорит Марина.

Украинка Ирина Билогорка, которая потеряла зрение в двухлетнем возрасте, выиграла обучение в американском колледже по программе обмена студентами "Flex" и бесплатное проживание в течение года в американской семье.