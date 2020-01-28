Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии

Фото: Фото предоставлено Виталией Тимченко

Украинка Вита Тымченко полтора года назад поступила на бесплатное обучение в университет имени Менделя в городе Брно. Об учебе, дополнительных подработках и путешествиях рассказала Gazeta.ua

"Обучение в университете бесплатное, если учишься на чешском. До обучения я прошла курсы. Язык дался легко, потому что очень похож на украинский", - говорит украинка"

Виталия закончила бакалавриат в Черновицком университете. По специальности билог. Сейчас продолжает учиться в магистратуре на специальности молекулярная биология и генетика. Вместе с мужем снимают однокомнатную квартиру. Цены на жилье здесь от 10 до 15 тыс грн. Но, например, комнату студент может снять за 4 тыс. грн. А общежитие может быть вдвое дешевле.

"Очень много льгот дает студенческий билет. Он действует везде: дает бесплатное право на посещение музеев, проезд в транспорте, скидки на одежду в магазинах и даже на меню в "Мак Дональде". Даже целые туристические агентства настроены под студентов. Из нашего города дешево поехать в Вену или Прагу. А после новогодних праздников агентства делают существенные скидки на поездки. Например, в январе можно поехать в Вену за 30 гривен, в Прагу за 25 гривен. Билет в Италию и обратно обойдется в тысячу гривен", - говорит Вита.

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Студентам можно найти работу по так называемых "бригадах". Это специальная программа, которая настроена под обучения студента. Можно выбрать работу в кафе, в магазине или на складе в свободное от учебы время. Иногда студенты выбирают работу исключительно в выходные.

"Оплата за работу также зависит от знания языка. Тем, кто не знаж языка работодатели платят 85-100 гривен. Студент со знанием языка может рассчитывать на зарплату 100 - 150 гривен в час", - говорит студентка.

Цены здесь близки к тем, что в Украине. Студентка замечает, что здесь дорогой хлеб. В среднем 30-35 грн.

Чаще всего украинцы ищут работу в Польше, России и Чехии. Граждане едут работать за границу из-за низкой заработной платы дома. За рубежом хотят получать не менее $1 тыс.