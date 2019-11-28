Очереди на государственные квартиры на несколько десятилетий - украинка поделилась впечатлениями от Швеции

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Анна Погребняк провела детство в Курахово, но уже три года живет в Швеции. К чему привыкает девушка в новых условиях удивительного в новой стране — узнали журналисты Кума.Сity.

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Кураховчанка Анна после окончания школы уехала учиться в Донецк. В планах был диплом о высшем образовании и трудоустройстве в областном центре с целью остаться там жить.

Автор: kuma.city Анна решила остаться в Швеции после отпуска в Стокгольме

"Университет закончила, работу нашла, но в силу обстоятельств, которые сложились в Донецке, была вынуждена покинуть город. По работе перевели в Мариуполь, где я остановилась на два года, но не чувствовала себя дома. В отпуск поехала к друзьям в Стокгольм в Швецию, где раньше никогда не была. И одного взгляда оказалось достаточно - я поняла, что хочу жить здесь", - вспоминает девушка.

Страна известных брендов и высоких налогов

"Все, что я знала о Швеции — это высокие налоги и всемирно известные бренды:"IKEA","H & M","Volvo". Язык пришлось учить с нуля. Английский довольно распространен в стране, но шведский в приоритете как для общения, так и для трудоустройства. Шведская грамматика у меня почти не вызвала трудностей, а над произношением пришлось поработать", - делится эмигрантка.

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Обычный уклад жизни шведов отличается от жизни украинцев. Анну поразило отношение к окружающей среде.

Автор: kuma.city Украинцы, в отличие от шведов, не боятся трудностей и неудач

"Шведы очень обеспокоены современными экологическими проблемами. Сортировка мусора является обычным делом. А повышение налогов на топливо и на автомобили способствует тому, чтобы население чаще пользовалось общественным транспортом, который ездит на экологическом топливе", - рассказывает кураховчанка.

Вторая особенность европейской страны, которая приятно удивила украинку — забота о пожилых и людях с ограниченными возможностями. "Кроме того, что государство обеспечивает их достойной материальной помощью, они также имеют возможность посещать различные кружки по интересам. У нас в Украине пожилые люди часто страдают от недостатка общения, а здесь в Швеции они проводят весело время со своими сверстниками", - добавляет она.

Швеция имеет свои недостатки — очереди

"Например, в очереди на квартиру от государства люди могут ждать несколько десятилетий. Или очередь на операцию с финансовой поддержкой государства может занять несколько месяцев. Сделать операцию за свой счет можно и без очереди, но это обойдется в кругленькую сумму", - признается Анна.

Автор: Из открытых источников В очереди на жилье от государства можно стоять десятилетиями

"Основные сложности за рубежом — найти жилье и работу. Стоимость жилья в Швеции очень высока. Чтобы получить работу по своей специальности, надо пройти долгий путь. Во-первых, надо выучить языки до определенного уровня и во-вторых, изучить особенности этой профессии в Швеции", - раскрывает секреты девушка.

Анна говорит, что украинцы и шведы — разные. "Мы — украинцы, отличаемся от шведов тем, что не боимся трудностей и неудач. Мы всегда готовы бороться, чтобы выжить. Для некоторых шведов самая неудача может сильно подорвать психическое здоровье", - признается девушка.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.