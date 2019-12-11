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четверг, 12 декабря 2019 00:12

"Нужно знать три языка и диалекты для трудоустройства" - украинка о жизни в Бельгии

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&quot;Нужно знать три языка и диалекты для трудоустройства&quot; - украинка о жизни в Бельгии
"Бельгийцы – достаточно пунктуальные и доброжелательные люди, но в свой дом и сердце пускают неохотно" - Алена из Курахово. Фото: из собственного архива девушки

Алена из города Курахово на Донетчине уехала из города 2014 году. Уже пять лет живет в Бельгии.

Но сначала решила переехать в Италию к сестре, и пока делала итальянские документы – влюбилась. За будущим мужем улетела в Бельгию, где и осталась, пишет kuma.city.

"После временной эйфории начала сталкиваться с бытом и жизнью другой страны. Появился дискомфорт от общения с окружающими без знания языка. Не знала элементарных вещей: где и что находится, где купить, где заплатить. Истощала беготня по различным госучреждениям в попытке подтвердить свои документы и остаться в стране легально", – вспоминает Алена.

В Бельгии другой климат – больше дождей, меньше солнца.

"Привыкаю к погоде осенью и зимой, здесь очень мрачно. Первый год ела много сладостей в эту пору года, набрала 6 килограммов. Привыкаю к тишине в квартире, здесь по воскресеньям даже пылесосить нельзя, потому что это будет мешать соседям. Конечно не везде так, где живут иностранцы – там более шумно. Я живу в городе, где в основном бельгийцы, здесь уважают пространство другого и могут пожаловаться на шум", – рассказывает девушка.

Бельгия – не рай по размеру налогов. Подоходный налог достигает 50%

В стране нужно знать три языка и кучу диалектов для трудоустройства. Самая больная тема - разговоры о налогах.

"Бельгия – не рай по размеру налогов. Подоходный налог достигает 50%. Стандартная ставка корпоративного налога – 34%. Есть налог на недвижимость, экологический налог. Во Фландрии налог на наследство от €250 тыс для прямых потомков составляет не менее 27%. В Валлонии налог на наследство для третьих лиц может быть и до 95%", – делится Алена.

Социальная поддержка незащищенных слоев населения на высоком уровне. Иностранцам помогают на курсах интеграции, там можно изучить нидерландскую до хорошего разговорного уровня бесплатно.

"Бельгийцы – достаточно пунктуальные и доброжелательные люди, но в свой дом и сердце пускают неохотно. Есть табу в разговорах – зарплата, личная жизнь, политика", – добавляет девушка.

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Анна Погребняк провела детство в Курахово, но уже три года живет в Швеции.

Девушка рассказала, что в стране заботятся о людях с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста. Однако здесь очередь на квартиру от государства люди могут ждать несколько десятилетий. Или очередь на операцию с финансовой поддержкой государства может занять несколько месяцев. Сделать операцию за свой счет можно и без очереди, но это обойдется в кругленькую сумму.

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