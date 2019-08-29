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пятница, 30 августа 2019 01:07

Нидерладци водят детей смотреть на Прайд - украинка об особенностях жизни в Амстердаме

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Нидерладци водят детей смотреть на Прайд - украинка об особенностях жизни в Амстердаме
Ярина Лининская о жизни в Нидерлан. Фото предоставлено Яриной Лининской.

27-летняя Ярина Лининская переехала в Амстердам в апреле 2018-го.

"В компаниях за границей, если у тебя есть партнер - девушка, жена, парень или мужчина, работодатель помогает и им переехать. Делает визу на постоянное место жительства, устраивает курсы для изучения языка, проводит встречи для партнеров работников для лучшей адаптации в обществе. Помогает также и с трудоустройством и предоставляет жилье.
Квартира в которой мы жили - была в центре Амстердама, сразу же у канала. Со спальней и еще одной смежной с кухней комнатой. Платили - 1200 евро. Дополнительно - коммунальные услуги, вывоз и сортировка мусора, а также налог на то, в какиой зоне города живешь. Чем ближе к центру, и что лучше зона обустроена - тем дороже. Влияет на налог и наличие школы, медучреждения в районе, пожарной части, спортзала, библиотеки, парков, площадок и тому подобное. Платили и за фильтрацию воды. В общем жилье нам обходилось 1800 евро".

Амстердам - ​​маленький город. Всюду можно дойти пешком.

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"Автомобили в центр не пускают. Стоянки - платные. Общественный транспорт также не дешевый. Разовый билет на автобус - 3-4 евро, - рассказывает девушка.- Один поход в магазин за овсянкой, мясом, свежей зеленью обойдется примерно в 30 евро . Поход в ресторан на ужин на двоих - 50-70 евро. Питание в месяц тратили примерно 600 евро ".

Город туристический, и туристов узнаешь сразу.

"Все бегут в кофешопы, покупают марихуану, кексы и сладости с каннабисом. Употреблять можно только в Амстердаме, поэтому город воняет травой. Это развлечение для туристов. Местные - почти употребляют. Хотя очень толерантны и на "релаксе".

Ежегодно в городе проходит Прайд, и амстердамцы водят туда своих детей. Объясняют, что разнообразие это хорошо, что не нужно прибегать к харассменту (унижение человеческого достоинства, - Gazeta.ua). Из-за низкого уровня запретов в Амстердаме местные очень воспитанные, ответственные и культурные. В частности город безопасный, низкий уровень преступности".

Сначала львовянка Юлия бросила все - и отправилась покорять журналистские высоты в Киеве, но возможностей в украинской столице ей стало мало и она отправилась в далекую, вечно солнечную Австралию. Это страна, находящаяся на краю света и одновременно - в центре планеты. Она большая, независимая и радостная.

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