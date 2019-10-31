Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах

Фото: Ukr.Media

На Мальживах цены в 2 раза выше, чем на других островах. Своего производства нет и все доставляют. Богатой считается семья, которая может дать своим детям высшее образование в приличном заведении за пределами страны.

Николетта Попович рассказывает о жизни на Мальдивах, пишут Ukr.Media

"Мой переезд — это судьба. Я потеряла работу и в тот же день на фейсбуке увидела вакансию менеджера по продаже и бронированию авиабилетов в турфирму на Мальдивах. Это был шанс испытать свое везение, и с тех пор характер держит меня очень крепко."

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Я долго не могла поверить, что улетаю: билет оплатил работодатель, поэтому даже в Борисполе при чек-ине мне казалось, что все происходит понарошку. К счастью, я прилетела на Мальдивы не одна — за два дня до вылета выяснилось, что со мной едет работать еще одна девушка. Она стала моим спасением. Дашка помогла прижиться, и адаптационный период проходил весело: мы вместе привыкали к безумно острой пищи, напоминали друг другу говорить "нот спайси" при заказе блюд в ресторане, часто терялись на узких улочках города, наматывая круги в поисках дороги домой, и каждый день удивлялись невероятным краскам океана.

О ценах и покупках

Мальдивы состоят из 1100 мелких островов, окруженных океаном, поэтому своего производства здесь нет — все импортируется из других стран, из-за чего цены в 2 раза дороже, чем в других азиатских странах. В Мале, столице Мальдивской республики, есть 2-3 магазина с хорошим ассортиментом продуктов, иногда даже сметану можно найти. Фрукты-овощи лучше покупать в маленьких шопах: цены ниже и качество лучше. К сожалению, здесь беда с молочными продуктами и хлебом — он-то есть, но вкус никакой.

Автор: Ukr.Media Местные никуда не спешат и решают все проблемы с кофе

Работа в удовольствие

Первый год я проработала в столице — на каменном острове, как называют Малое местные. Сначала будни не отличались особой яркостью, но со временем появились друзья: художники, музыканты, графические дизайнеры, диджеи и просто креативные люди. Они "разрисовали" мою жизнь яркими красками.

Даже простая встреча в кофе-шопе превращалась в бреин-сторм и заканчивалась каким-то интересным проектом. Через год и четыре месяца я сменила работу и переехала в отель. Мое пребывание здесь напоминает скорее большой летний лагерь, чем работу: все друг друга знают, все доброжелательные, каждый занимается своим делом, но если нужна помощь, легко найдутся те, кто ее предоставит. Это как большая семья, один механизм, поэтому даже в сложных ситуациях ты не чувствуешь давления и стресса, а рабочая неделя становится похож на отпуск с квестами.

Автор: Ukr.Media Молочные продукты и хлеб на Мальдивах невкусные

Уровень жизни

В столице проживает 150 000 человек, из них большой процент составляют мигранты, которые приезжают из соседних островов в поисках лучшей жизни. Иметь землю в Мале — большая роскошь, поэтому те, у кого есть свой участок, застраивают ее 5-8-этажными зданиями и сдают квартиры по сумасшедшим ценам. Поэтому приезжие тратят большую часть своей зарплаты на аренду. А арендодатели тем временем работают или в государственных учреждениях, или на приличных должностях в частных компаниях. Богатой считается семья, которая может дать своим детям высшее образование в приличном заведении за пределами Мальдив. В основном, на Шри-Ланке, Индии, Малайзии, Великобритании и Австралии.

Как появляются друзья

Через месяц после приезда мы с Дашей поехали на соседний остров, чтобы полюбоваться красивым закатом и посидеть на пляже: слушали шум волн, перебивая ее разговорами "за жизнь". На обратном пути, покупая билеты на огромную деревянную лодку дону (местный общественный транспорт), мы познакомились с Даней и Катей, парой из России. Они занимаются организацией фестивалей и шоу — приезжали на Мальдивы обследовать территорию. Они пригласили нас на прощальное барбекю, где познакомили с местными — учредителями Общества по защите окружающей среды и по совместительству организаторами различных вечеринок в Мале. Вечер оказался богатым на разговоры, рассказы, жизненные истории. Так мы нашли открытых друзей среди мальдивцев.

Автор: Ukr.Media Английский язык на Мальдивах - второй официальный

Легко стать своим

На Мальдивах очень много экспатов, и ко всем относятся очень хорошо, за исключением бангладешцев — они здесь "дешевая рабочая сила", поэтому и отношение к ним соответствующее. У меня есть друзья из Украины, России, Казахстана, но самые близкие — это местные. Мне нравится их умение оставаться спокойными в любой ситуации, не паниковать и решать все проблемы за чашкой кофе. Сначала это было необычно и даже странно, но в конечном счете мы сами начали этому учиться. Судьба свела меня с талантливыми, открытыми и жизнерадостными людьми, которые умеют ценить жизнь и вдохновлять, поддерживать и просто быть рядом, поэтому здесь я чувствую себя на своем месте, как до этого я путешествовала, а сейчас вернулась домой. Друзья любят пошутить, что я мальдивка родом из Украины.

Английский на Мальдивах — второй государственный, потому как такого языкового барьера не было. У меня свободный разговорный, но с момента переезда я улучшила свой уровень. В силу специфики работы знания дополнительного иностранного языка — большое преимущество, но русский здесь тоже высоко ценится — это однин из самых востребованных в туризме языков. Для себя начала изучать местный язык дивехи, но из-за того, что ее нет в списке языков Google-переводчика, хвастаться пока нечем.

Автор: Ukr.Media В столице проживает 150 000 человек, из них большой процент составляют мигранты

Вдохновение и самореализация

Кроме изучения местного языка, друзья вдохновили меня на творческую деятельность. На выходных я часто беру фотоаппарат и отправляюсь на поиски приключений. За прошлый год мне удалось отснять фотокнигу, посвященную городу Малое и принять участие в мероприятии под названием Arts & Crafts Bazaar 2014 со своими фотоработами.

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Но эта страна вдохновляет меня не только красивыми пейзажами и красочными мероприятиями. Мальдивы — мусульманская страна, поэтому на местных островах нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак (последних они считают грязными душой животными). Только через несколько месяцев я поняла, что живу в совершенно трезвом обществе, и это немного перевернуло мое сознание. Нет случайных прохожих в нетрезвом состоянии, от которых нужно переходить на другую сторону улицы, чтобы избежать неприятностей (у нас такое бывает, к сожалению). Есть трезвые, доброжелательные, но немного ленивые местные жители, которые могут улыбнуться, проходя мимо, но никогда не обидят или нагрубят. И этот опыт захотелось поделиться с помощью фотографии.

Автор: Ukr.Media За год девушка сняла фотокнигу, посвященную городу Малое

Отдых и развлечения

Когда представляется возможность, я с удовольствием еду с друзьями на какой-то местный остров в поисках новых впечатлений. Каждый из них уникален ввиду особых локальных традиций, но всех их объединяет гостеприимство и доброжелательность. Поэтому всем, кто собрался на Мальдивы я рекомендую посетить несколько местных островов, останавливаясь там в гест-хаусы, чтобы узнать эту страну "изнутри".

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.