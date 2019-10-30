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четверг, 31 октября 2019 00:16

Начинал уборщиком, а стал заместителем директора: как украинец делает успешную карьеру в США

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Начинал уборщиком, а стал заместителем директора: как украинец делает успешную карьеру в США
gazeta.a42

Украинец Тарас Петришин эмигрировал в США в 90-х годах. Успел поработать на многих работах, получить образование и получить должность завуча в местной школе.

История Тараса Петришина является примером воплощения американской мечты, убеждены местные педагоги, передает Голос Америки.

"Это действительно американская история о том, во что мы верим в Америке: если ты тяжело работаешь, ты будешь вознагражден. И это как раз случай Петришина", - говорит директор школьного округа города Клифтон Дэнни Робертози.

Сам Тарас говорит, что не помнит случаев того, чтобы из него в свое время смеялись из-за незнания языка, или то, что он эмигрант.

"Если ученики вспоминают: "о, ты убирал", то свой путь от уборщика до завуча благодаря образованию и упорному труду он ставит им в пример. Да, я убирал, но сейчас я здесь, это пример, поэтому учитесь, чтобы не убирать" , - рассказывает Тарас Петришин.

Тарас Петришин советует эмигрантам, которые пытаются устроиться в США, не распылять силы на различные проекты, зато поставить цель и идти к ней.

"Изучите язык, получите образование, поставьте перед собой цель и работайте в направлении ее воплощения", - говорит украинец.

Он планирует стать директором школы, а дальше - еще выше. Верит, что свое достигнет. Главное - быть верным трем своим жизненным принципам: тяжело работать, быть справеделивым и любить".

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С начала года почти 2 тыс. украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США.

Также в этом году уже 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь, 366 - в Литву, 90 - в Молдову, 411 - в Германию, 146 - в Польшу, 331 - в России, 174 - в Венгрию и 151 - в Чехию.

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