На обучение в Израиле можно получить стипендию

Наталья Давид окончила экономический университет в Тель - Авиве. Сейчас работает в банке. Хотя все высшее образование в этой стране платное, Наталья рассказывает, что можно получить стипендию.

"Я приобрела высшее образование - так на самом деле звучит фраза на иврите. И это действительно так. Бесплатных университетов здесь нет", - объясняет Наталья.

В Израиле 9 университетов, которые ведут научную работу и около 50 колледжей, где можно получить высшее образование уровня бакалавра. Плата для иностранцев выше, чем для граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В декрете выплачивают полную зарплату – украинка о жизни в Норвегии

"Дороже всего учиться в Тель - Авивском университете. Год обучения здесь обойдется в $11 тысяч для иностранцев и примерно $3 тыс для граждан. Чуть дешевле и престижный – Еврейский университет в Иерусалиме. Здесь обучение обойдется в $7,8 тысяч для иностранцев. Стоимость зависит и от факультета. Дороже всего учиться на медицинском факультете всех направлений. Обучение в коледжах в 2-3 раза дороже, чем в университетах. Три года обучения для граждан обойдутся в $25 тысяч. Самые популярные колледжи - "Михлала де минхаль" в Ришоне и "Бейнтхуме" в Герцлии. Обучение для граждан субсидируется и обойдется в $6- 9 тысяч в год", - говорит Наталья.

Фото: Фото предоставлено Натальей Давид

Для поступления нужно сдать экзамен по психометрии, который показывает способность к определенной профессии.

"Существует мнение, что поступить в университет могут только дети богатых семей. Это не так. Заработать на учебу может каждый студент. Те, кто вступил перед армией, если в армии нужны такие специалисты, за счет государства могут оплатить обучение. Те, кто отслужил, получает разовое вознаграждение, примерно 2500 евро. Есть много стипендий для студентов. . Еще один способ – взять рассрочку на обучение. За обучение надо будет платить, когда устроитесь на работу. Одобрительно относятся и к студентам, которые работают, а учатся в вечернее время", - добавляет Наталья.

После учебы сложно найти работу, поэтому молодежь соглашается на любые условия. Минимальная зарплата для человека с образованием, здесь от 1700 евро.

"Каждый год принято просить повышения зарплаты или можно изменить работу. Имея опыт, найти новое место легче", - говорит украинка.

Больше всего рабочих вакансий для украинцев предлагают в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве. Чаще всего ищут упаковщиков, водителей, официантов, строителей и разнорабочих. Официантам самую большую зарплату готовы платить работодатели в Израиле и Швеции — примерно 61 000 грн.