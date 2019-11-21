Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии

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Украинка Юлия Линкевич уже семь лет живет в Норвегии, получила там образование, приобрела авто, жилье, официально трудоустроена, свободно говорит на норвежском. Но всего этого она достигла не сразу.

Юлия рассказала о трудностях переезда и адаптации, обучении и работе, экологии и большой любви к природе, пишут на ресурсе inspired.

Как решиться переехать в Норвегию

Впервые я посетила Норвегию в ноябре 2011 года, когда приехала в гости к своей сестре Оле. На тот момент она уже полтора года жила в норвежской семье по программе обмена культурными Au-pair, изучала норвежский и помогала семье ухаживать за детьми (сначала их было двое, а когда я переехала, появилась третий ребенок). Сестра пригласила меня в гости на три недели. Я также помогала ей с детьми в это время, мы вместе с ней и норвежской семьей ездили в разные красивые места. Например, в город Ставангер перед Рождеством. Однажды мать семейства предложила мне подписать контракт и заменить сестру, когда ее виза закончится (работать Au-pair в Норвегии можно не более двух лет). Мне очень понравилась страна, культура и семейные ценности, которые я увидела, поэтому решила попробовать. На тот момент моя работа не очень нравилась, мне хотелось что-то изменить, и решила, что "обнулить жизнь" - это неплохая идея.

Автор: inspired.com.ua Обучение в Норвегии бесплатное, но нужно платить деньги за общежитие

После окончания программы Au-pair сестра собиралась поступать на учебу. Мы рассматривали вариант, что она будет жить рядом со мной, в доме норвежской семьи в отдельной квартире. Так она могла помогать мне с изучением норвежского языка, с документами и другими практическими вещами. Она училась в университете, а я работала по программе Au-pair.

Как устроена программа Au-pair и жизни в норвежской семье

Au-pair - это программа обмена культурными ценностями. Человек Au-pair живет на деньги семьи, помогает ей с домашними делами и берет на себя часть обязанностей по уходу за детьми. Но с практической точки зрения норвежские семьи принимают в этом участие не потому, что им очень интересная культура другой страны, а потому что нужна помощь в доме и с детьми. Взять к себе Au-pair - это дешевле чем на то же время нанимать няню, но, с другой стороны, по условиям программы этот человек постоянно живет в доме, и к нему нужно привыкнуть. Нанять Au-pair - недешевое удовольствие для норвежских семей. Позволить себе это могут только семьи с достаточно высоким уровнем заработка. На тот момент (5 лет назад) Au-pair получал около 400 евро карманных денег в месяц, сейчас это около 500 евро. По контракту ты должен работать 30 часов и должен два выходных в неделю.

Автор: inspired.com.ua Средняя цена аренды квартиры - 1000 евро, в зависимости от расположения.

Кроме зарплаты, семья оплачивает стоимость курсов по изучению иностранного языка. В то же время это не обязательно должно быть норвежская речь, Au-pair может выбрать любую. Я могла сама решать, в каком формате будут курсы — частные, государственные, оффлайновые или в Skype. Тогда семья давала мне на курсы около 800 евро в год. Я училась в Skype, пока до меня дошла очередь на государственных курсах. Ждала у них полгода, и за это время сама прошла 2 курса языка: уровень А1 я усвоила самостоятельно по учебнику, уровень А2 - с учителем в Skype. Уровень В2, который нужен для поступления в высшее учебное заведение или для работы в Норвегии, я получила уже в Высшей школе с норвежского языка и литературы.

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Первый год с норвежской семьей я общалась на английском, второй, после сдачи экзамена, - норвежском. С детьми на русском. Им было по два года, когда к ним приехала моя сестра, поэтому они уже в совершенстве понимали русский, когда к ним приехала я. Семье понравилось наше общение на русском, они надеялись, что это хороший шанс детям выучить еще один язык без особых усилий. К слову, когда я перестала быть их Au-pair и русский исчез с их ежедневного общения, дети его забыли.

Автор: inspired.com.ua Питание идет примерно 300-400 евро в месяц на одного человека при средней заработной плате в 2500-3000 евро.

Я жила в Саннесе. Это маленький город, находящийся недалеко от четвертого по величине города Норвегии — Ставангера, организации нефтедобывающей промышленности страны. Дом у семьи большой, на три этажа. На первом и третьем этажах — квартиры, сдаваемые в аренду другим людям. Несмотря на то, что и Камила, и Айвен - инженеры-нефтяники и имеют достаточно большое состояние, в доме нет какого-то чрезвычайного или дизайнерского ремонта, все обставлено просто и одновременно со вкусом.

Как поступить в университет в Норвегии и что надо знать об обучении

После окончания двухлетнего контракта Au-pair передо мной встал вопрос, куда двигаться дальше. Я поняла, что экономика и работа с бумагами не мое (сестра окончила экономический факультет КНТЭУ, работала менеджером по учету). Поэтому я выбрала медицинское направление: для меня этот вариант казался интересным. Я поступила в университет на медицинский факультет, через три года получила бакалавра и начала работать медсестрой.

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Обучение во всех государственных университетах Норвегии бесплатное. В частных - в среднем 6500 евро в год. Проживание в общежитии платное, стоит 320 евро в месяц. За эти деньги получаешь отдельную комнату, душ и туалет на двоих, одну кухню на три комнаты.

Автор: inspired.com.ua В Норвегии высокие налоги. Если очень большие доходы, платишь 50% прибыли

Норвежцы заканчивают обучение в школе в 18 лет и часто берут "свободный год "для размышлений, чтобы определиться, кем хотят стать. Они работают без образования и опыта официантами, продавцами, помогают в домах престарелых и получают к тому же достаточно хорошую зарплату — примерно 16 евро в час без вычета налогов. Немало молодых людей сначала много работают, потом начинают путешествовать, смотрят на другие культуры и пытаются определиться, чем хотят заниматься в жизни. И только после этого они вступают в университеты. Если хотят.

О работе

Работа вне работы в семье по условиям Au-pair запрещена — это нелегально. Чтобы работать еще где-то, нужна рабочая виза. Когда я поступила в университет, первые полгода работала официанткой в ​​ресторане. Студенческая виза позволяет работать до 20 часов в неделю, а также на каникулах. Впоследствии этих денег стало не хватать: после вычета налогов у меня оставалось около 850 евро. К тому же в ресторане не было постоянных изменений. Поэтому начала работать ассистенткой в ​​доме престарелых, я могла претендовать на место там, потому что училась на медсестру.

В Норвегии высокие налоги. Я трачу 32-34% моего дохода на налоги. Если у тебя очень большие доходы, ты платишь 50% своей прибыли. В конце года налоги перечисляются, избыток возвращается и наоборот.

Автор: inspired.com.ua Украинские дипломы признаются в Норвегии, их утверждают, но найти с ними работу сложно.

Украинские дипломы признаются в Норвегии, их утверждают, но найти с ними работу сложно. Обычно, наши дипломы о высшем образовании "срезаются" в год, то есть, если у тебя диплом магистра, тебе утверждают уровень бакалавра. Инженерам с украинским дипломом найти работу легче, экономистам — сложнее. А даже если твой диплом утвердили, тебе нужно будет получить лицензию (в бухгалтерии или медицине), а для этого пройти несколько уровней аккредитации. Сейчас найти работу становится все сложнее, частично из-за кризиса, во время которого многие люди потеряли работу и изменили квалификацию; частично из-за наплыва иностранцев из Польши и Прибалтики, которым для работы виза не нужна.

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На работе я не сталкивалась с дискриминацией, но сейчас живо обсуждается тема дискриминации женщин по зарплате. В Норвегии пытаются придерживаться гендерного равенства на работе, а коллектив должен быть как можно разнообразнее. Если в профессии доминируют мужчины, то на такую ​​позицию среди двух людей с одинаковыми квалификациями выберут женщину.

Социальная политика Норвегии направлена ​​на то, чтобы и мать, и отец принимали одинаковое участие в воспитании ребенка. После рождения ребенка женщина не имеет права выходить на работу в первые 4-6 недель — за это можно получить штраф. Обычно, женщины идут в декрет в год, если нет каких-то отягчающих обстоятельств для его продолжения.

О стоимости жизни в Норвегии

Я снимала квартиру на цокольном этаже, площадью 40 кв м за 700 евро в месяц, включая коммунальные услуги. Это считается очень дешево. Средняя цена — до 1000 евро, в зависимости от расположения.

Автор: inspired.com.ua Приехала в Норвегию по программе культурного обмена Au-pair

Маленькие студии стоят от 160 000 евро. Но цены также варьируются в зависимости от площади и расположения. Кредит на покупку квартиры выдается под 3-4% годовых. У меня коммунальные - 400 евро в год + 170 в месяц за обслуживание дома, в котором квартира, 60 евро в месяц за свет, с отоплением больше.

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Питание идет примерно 300-400 евро в месяц на одного человека при средней заработной плате в 2500-3000 евро. Это без учета кафе и ресторанов. Средний чек в заведении - 30 евро, с алкоголем - 35 евро. Такси стоит достаточно дорого — от 30 до 60 евро. В выходные и ночью гораздо дороже.

Все услуги, предоставляемые в больнице, бесплатные. Если ты идешь к семейному врачу, платишь какую-то часть. В Норвегии есть такое понятие, как "своя доля". Независимо от стоимости процедуры, тебе нужна, оплачиваешь фиксированную сумму — где-то около 18 евро. Но со стоматологией иначе. Детям до 18 лет услуги стоматолога предоставляются бесплатно. Для взрослых стоматология — очень дорогое удовольствие. Поэтому многие норвежцы ездят лечить зубы, например, в Польшу или Эстонию, потому что дешевле.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.