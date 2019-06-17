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Кем выгоднее работать в Чехии

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  Работа в Чехии: украинка рассказала, кто получает самую большую зарплату
Работа в Чехии: украинка рассказала, кто получает самую большую зарплату
В Чехии выгодно работать официантом. У них достаточно достойные заработки, благодаря клиентам развлекательных заведений.

В частности, в Праге официанты получают $ 1,5 тыс. Еще столько же могут иметь чаевых.

"Это месячный заработок в обычной пиццерии или кафе в центре столицы. Если сравнить, то в Украине вместе с чаевыми можно зарабатывать тысячу долларов. В Чехии выходит спокойно 3 тысячи долларов", - говорит Gazeta.ua киевлянка Анастасия Винник. Трудоустраивает украинцев в Чехии.

Хорошо платят гувернанткам, уборщицам гостиниц, домов, различным работникам на автомобильных заводах, продавцам. Если есть водительские права, то на заводе зарплата карщика не менее $1,5 тыс.

"Особенно в Праге большой поток туристов. 70 процентов продавцов в магазинах - украинцы. Также востребован весь класс рабочих профессий. Чехи ленивый народ. Работать не хотят. Ищут легкую работу", - говорит девушка.

Выгоднее ехать семейным парам. За три месяца могут домой привезти 5 тыс. дол.

"Одна пара с Кривого Рога поехала на 3 месяца специально, чтобы заработать на квартиру. В ихнем городе 1-комнатная квартира в новостройке именно стоит 5 тысяч доларов, - говорит Анастасия. - Не советовала бы ехать на заработки тем, кто курит и любит выпить. Их ждет разочарование. В Чехии лишь одна пачка сигарет не менее 150 гривен".

  Работа в Чехии: украинка рассказала, кто получает самую большую зарплату
Работа в Чехии: украинка рассказала, кто получает самую большую зарплату

Чехи очень ценят украинских работников. Особенно сейчас, когда Германия настроена открыть въезд для украинцев с января, отметила киевлянка.

"Чехи это понимают, потому что зарплаты будут совершенно другие. Вынуждены будут ехать в Германию. Особенно этого боятся поляки. У них и так меньше зарплаты для украинцев. Тогда в Польше вообще некому будет работать на рабочих специальностях", - говорит Анастасия.

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Чтобы в Чехии работать стоматологом нужно пройти практику и сдать два экзамена, рассказывает Олег Курилов родом из Ивано-Франковска. Три года работает стоматологом в Чехии. Живет в Праге.

В Чехии не хватает врачей, и не только стоматологов. К примеру, только в Одессе ежегодно выпускается более 200 стоматологов. В Украине - более две тысячи, а то и больше. Врачей готовит только один Карлов Университет. Форма обучения - государственный. Поэтому ежегодно выпускается около 100 студентов-стоматологов.

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