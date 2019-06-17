Кем выгоднее работать в Чехии

В Чехии выгодно работать официантом. У них достаточно достойные заработки, благодаря клиентам развлекательных заведений.

В частности, в Праге официанты получают $ 1,5 тыс. Еще столько же могут иметь чаевых.

"Это месячный заработок в обычной пиццерии или кафе в центре столицы. Если сравнить, то в Украине вместе с чаевыми можно зарабатывать тысячу долларов. В Чехии выходит спокойно 3 тысячи долларов", - говорит Gazeta.ua киевлянка Анастасия Винник. Трудоустраивает украинцев в Чехии.

Хорошо платят гувернанткам, уборщицам гостиниц, домов, различным работникам на автомобильных заводах, продавцам. Если есть водительские права, то на заводе зарплата карщика не менее $1,5 тыс.

"Особенно в Праге большой поток туристов. 70 процентов продавцов в магазинах - украинцы. Также востребован весь класс рабочих профессий. Чехи ленивый народ. Работать не хотят. Ищут легкую работу", - говорит девушка.

Выгоднее ехать семейным парам. За три месяца могут домой привезти 5 тыс. дол.

"Одна пара с Кривого Рога поехала на 3 месяца специально, чтобы заработать на квартиру. В ихнем городе 1-комнатная квартира в новостройке именно стоит 5 тысяч доларов, - говорит Анастасия. - Не советовала бы ехать на заработки тем, кто курит и любит выпить. Их ждет разочарование. В Чехии лишь одна пачка сигарет не менее 150 гривен".

Работа в Чехии: украинка рассказала, кто получает самую большую зарплату

Чехи очень ценят украинских работников. Особенно сейчас, когда Германия настроена открыть въезд для украинцев с января, отметила киевлянка.

"Чехи это понимают, потому что зарплаты будут совершенно другие. Вынуждены будут ехать в Германию. Особенно этого боятся поляки. У них и так меньше зарплаты для украинцев. Тогда в Польше вообще некому будет работать на рабочих специальностях", - говорит Анастасия.