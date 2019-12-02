Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей

Фото: предоставлено Анной Сизовой

В Нью-Йорке театры работают без репертуаров, режиссеры любят приезжих актеров, а студентам-театралам платят индивидуальные стипендии.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала украинка Анна Сизова, два года назад переехала в Нью-Йорк. Работает актрисой в театрах. Также поделилась изюменками о тамошней жизни и советами, как иностранцу устроиться в США.

Как вы попали в Америку?

Я родом из Донецка. В родном городе даже успела поступить в медицинский университет. Но не сложилось. После трагических событий в 2014-м году мы с семьей переехали в Полтаву. Я быстро поняла, что танцы и спорт мне ближе, чем медицина. До Америки несколько лет жила в Великобритании. Там училась в школе, потом на факультете журналистики в Голдсмитському университете. Всегда хотелось заниматься актерским мастерством. Попала на летний курс знаменитой лондонской актерской школы LAMDA (Лондонская академия музыкального и драматического искусства. - Gazeta.ua). Там мне посоветовали подать заявку в Американскую академию драматических искусств. Здесь когда-то училась известная актриса Грейс Келли. Я прошла прослушивание в театре принца Уэльского в Лондоне. А потом мне пришло письмо с стипендией и приглашением в США.

Как прошел кастинг?

Он был стандартный: два монолога - классический и современный. И потом зачитывания нового текста. Это был мой день, кастинг прошел легко. Два месяца подготовки с учителем очень помогли. Стипендия студентам дается индивидуальная, по талантам и способностям. Поэтому не имеем права разглашать. Могу сказать, что ее не было достаточно, приходилось работать. Я делала декорации для шоу в нашей же академии.

Сколько времени вы в Нью-Йорке? С какими трудностями столкнулись после переезда?

Почти два года. Первый день был нервный и с желанием немедленно уехать. На улицах грязно, быстро, много людей. Первое ощущение - понимаешь, что находишься очень далеко от дома, друзей, семьи. Даже если что-то случится, домой получится добраться не раньше чем через сутки. Никто не помогал в бытовых вещах: как найти квартиру или открыть счет в банке. Здесь своеобразный английский язык. Это то, с чем сталкиваются все иммигранты. Но сейчас не могу представить жизнь без Нью-Йорка. Американцы похожи на украинцев по духу и свободолюбию. Это же страна приезжих, на генетическом уровне они это помнят. Всегда пригласят на вечеринку, познакомят с друзьями. Как-то я потеряла ключи от дома, а моя соседка была в командировке. Около 20 знакомых американцев сразу предложили остаться в них. Здесь меня начали называть Энни.

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Американцы похожи на украинцев по духу и свободолюбию

Расскажите об обучении в академии.

Обучение интенсивное, проходит два года. Первое, что нужно актеру - физическая стойкость, умение пользоваться телом, голосом, иметь естественную проницаемость и главное - желание. Без первых может что-то получится, без последнего - ничего.

Где и какие роли играете?

Работаю над мюзиклами и классическими театральными поставновка. Много играла в театре академии, снималась в кино, в основном в коротких фильмах. Люблю Шекспира и его героинь. Мое театральное амплуа сложилось само собой. Часто играю влюбчивую красавицу или девушку с какой-то запутанной любовной историей. Это могут быть и комедийные, и драматические роли. Любимая роль - Джоан Хэлфорд из спектакля "Время и семья Конвей" английского драматурга Джона Пристли. Она живая, активная, влюблена. А недавно закончила работу над пьесой "Loves Labours Lost" под руководством режиссера Томаса Уэйтса. Я играла Джакнету, простушку, в которую влюбляется местный дон. Сейчас работаем над "Антонием и Клеопатрой" на основе Шекспира. Моя роль - влюбленная Айрас. Там есть и танцы, и песни, и любовь. Свою карьеру вижу в классическом театре. Работала с режиссерами Томасом Уэйтсом, Джонатаном Болтоном, Кайлом Фейбелом, Лестером Шейном, Скоттом Эллис.

Что требуют американские режиссеры?

Они либеральные. Обычно хотят, чтобы актер был смелым, умел работать со своими партнерами и с текстом. В Америке любят приезжих, для них - это экзотика.

Какие отношения между актерами?

Самое страшное, что может произойти - роман между коллегами. Происходят постоянно. Но в основном все сходит на нет. В обычной жизни вряд ли бы встречался с этим человеком. А в театре репетиции по 6 часов, возникает тесное общение. Обычно, за такими романами любят наблюдать коллеги, поэтому приходится скрывать. Нет актера, у которого бы не происходило интрижек на работе.

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Самое страшное, что может произойти - роман между коллегами

Где искать работу актеру в Нью-Йорке?

Мы живем без постоянного места работы, потому что нет репертуарных театров. То есть, здания театров есть, но постоянных репертуаров - нет. Однако возможностей масса. Обычно, когда долго находишься в индустрии - тебя приглашают. Но кастингов достаточно, их можно найти на сайте Backstage. Это как онлайн-визитка актера. На кастинге показываешь монолог или сцену, через несколько дней сообщают, подходишь ли ты роль.

Как обосновались в городе?

В Нью-Йорке приезжие живут с соседями по квартире. Моя любимая соседка Натали была балериной из Южной Каролины, закончила танцевальную карьеру и вернулась домой. Это же Нью-Йорк, все приезжают-уезжают. В декабре поеду к Натали в гости. Манхэттен - очень дорогой и не самый приятный район для жизни. Слишком много шума, еда дорогая. Я живу вне Манхэттена, жилье стоит в пределах 1000 долларов в месяц. Есть две комнаты, гостиная, кухня, санузел. До метро - 15 минут ходьбы. Город хорошо адаптировано под общественный транспорт. В отличие от лондонского, метро круглосуточное, проездной - 127 долларов в месяц. У многих есть машины, в основном американцы ездят на "Тойотах", "Лексусах", "Хондах".

Чем можно заняться в свободное время?

В Нью-Йорке куча ресторанов, театров, фестивалей, кино, музеев. Фестивалей много особенно в канун Рождества, с вкусной едой, развлечениями, каруселями для детей. Я фанат спорта, поэтому недавно смотрела марафон, когда перекрывали почти весь город.

А ночные клубы, бары?

Их много, но этот отдых дороговат. За еду и напитки придется выложить минимум 50 долларов. В клубы всегда пускают красивых девушек. Там очень безопасно, везде охрана. Если пожаловаться охраннику на парня, который пристает - его выведут из помещения.

Вам нравится американская еда?

Некоторые говорят, что в Америке она ужасная, но эти люди явно не пробовали местные бургеры. Это американская классика с любым видом мяса, рыбой и даже креветками. Цена стандартная - 15 долларов. Украинский пищи здесь море. В бруклинских магазинах много конфет "Рошен" и "Киевских тортов".

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В бруклинских магазинах много конфет "Рошен" и "Киевских тортов"

Что скажете об американских мужчинах?

Живя в Нью-Йорке, я встречалась только с американцами. Мой последний парень был из Колорадо, талантливый гитарист, бывший студент-философ. Любил вести разговоры о Ницше. Познакомились во время работы над спектаклем. Однако не сошлись характерами. Ухаживают американцы обычно открыто, но не навязчиво. Все начинается с простых разговоров, затем берут номер, пишут веселые сообщения куда-то приглашают. Не имеют догм о том, что женщина должна готовить и убирать. Женщины в Нью-Йорке не измеряются двумя качествами.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.