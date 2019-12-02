 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 27
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18621
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5769
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3052
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1161
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1053
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
24
5
5
5
6
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
Дальнобойщиков просто &quot;с руками отрывают&quot; - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
Дальнобойщиков просто "с руками отрывают" - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 27
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1575
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2133
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5769
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 702
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 05:26

Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
24

  Комментировать

Украинка Анна Сизова два года живет в Нью-Йорке. Работает актрисой в театре
Фото: предоставлено Анной Сизовой
Украинка Анна Сизова два года живет в Нью-Йорке. Работает актрисой в театре
Украинка Анна Сизова два года живет в Нью-Йорке. Работает актрисой в театре
Украинка Анна Сизова два года живет в Нью-Йорке. Работает актрисой в театре
Украинка Анна Сизова два года живет в Нью-Йорке. Работает актрисой в театре

В Нью-Йорке театры работают без репертуаров, режиссеры любят приезжих актеров, а студентам-театралам платят индивидуальные стипендии.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала украинка Анна Сизова, два года назад переехала в Нью-Йорк. Работает актрисой в театрах. Также поделилась изюменками о тамошней жизни и советами, как иностранцу устроиться в США.

Как вы попали в Америку?

Я родом из Донецка. В родном городе даже успела поступить в медицинский университет. Но не сложилось. После трагических событий в 2014-м году мы с семьей переехали в Полтаву. Я быстро поняла, что танцы и спорт мне ближе, чем медицина.

До Америки несколько лет жила в Великобритании. Там училась в школе, потом на факультете журналистики в Голдсмитському университете. Всегда хотелось заниматься актерским мастерством. Попала на летний курс знаменитой лондонской актерской школы LAMDA (Лондонская академия музыкального и драматического искусства. - Gazeta.ua). Там мне посоветовали подать заявку в Американскую академию драматических искусств. Здесь когда-то училась известная актриса Грейс Келли. Я прошла прослушивание в театре принца Уэльского в Лондоне. А потом мне пришло письмо с стипендией и приглашением в США.

Как прошел кастинг?

Он был стандартный: два монолога - классический и современный. И потом зачитывания нового текста. Это был мой день, кастинг прошел легко. Два месяца подготовки с учителем очень помогли.

Стипендия студентам дается индивидуальная, по талантам и способностям. Поэтому не имеем права разглашать. Могу сказать, что ее не было достаточно, приходилось работать. Я делала декорации для шоу в нашей же академии.

Сколько времени вы в Нью-Йорке? С какими трудностями столкнулись после переезда?

Почти два года. Первый день был нервный и с желанием немедленно уехать. На улицах грязно, быстро, много людей. Первое ощущение - понимаешь, что находишься очень далеко от дома, друзей, семьи. Даже если что-то случится, домой получится добраться не раньше чем через сутки. Никто не помогал в бытовых вещах: как найти квартиру или открыть счет в банке. Здесь своеобразный английский язык. Это то, с чем сталкиваются все иммигранты.

Но сейчас не могу представить жизнь без Нью-Йорка. Американцы похожи на украинцев по духу и свободолюбию. Это же страна приезжих, на генетическом уровне они это помнят. Всегда пригласят на вечеринку, познакомят с друзьями. Как-то я потеряла ключи от дома, а моя соседка была в командировке. Около 20 знакомых американцев сразу предложили остаться в них. Здесь меня начали называть Энни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США

Американцы похожи на украинцев по духу и свободолюбию

Расскажите об обучении в академии.

Обучение интенсивное, проходит два года. Первое, что нужно актеру - физическая стойкость, умение пользоваться телом, голосом, иметь естественную проницаемость и главное - желание. Без первых может что-то получится, без последнего - ничего.

Где и какие роли играете?

Работаю над мюзиклами и классическими театральными поставновка. Много играла в театре академии, снималась в кино, в основном в коротких фильмах. Люблю Шекспира и его героинь. Мое театральное амплуа сложилось само собой. Часто играю влюбчивую красавицу или девушку с какой-то запутанной любовной историей. Это могут быть и комедийные, и драматические роли.

Любимая роль - Джоан Хэлфорд из спектакля "Время и семья Конвей" английского драматурга Джона Пристли. Она живая, активная, влюблена. А недавно закончила работу над пьесой "Loves Labours Lost" под руководством режиссера Томаса Уэйтса. Я играла Джакнету, простушку, в которую влюбляется местный дон.

Сейчас работаем над "Антонием и Клеопатрой" на основе Шекспира. Моя роль - влюбленная Айрас. Там есть и танцы, и песни, и любовь. Свою карьеру вижу в классическом театре. Работала с режиссерами Томасом Уэйтсом, Джонатаном Болтоном, Кайлом Фейбелом, Лестером Шейном, Скоттом Эллис.

Что требуют американские режиссеры?

Они либеральные. Обычно хотят, чтобы актер был смелым, умел работать со своими партнерами и с текстом. В Америке любят приезжих, для них - это экзотика.

Какие отношения между актерами?

Самое страшное, что может произойти - роман между коллегами. Происходят постоянно. Но в основном все сходит на нет. В обычной жизни вряд ли бы встречался с этим человеком. А в театре репетиции по 6 часов, возникает тесное общение. Обычно, за такими романами любят наблюдать коллеги, поэтому приходится скрывать. Нет актера, у которого бы не происходило интрижек на работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У каждого своя квартира: диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты

Самое страшное, что может произойти - роман между коллегами

Где искать работу актеру в Нью-Йорке?

Мы живем без постоянного места работы, потому что нет репертуарных театров. То есть, здания театров есть, но постоянных репертуаров - нет.

Однако возможностей масса. Обычно, когда долго находишься в индустрии - тебя приглашают. Но кастингов достаточно, их можно найти на сайте Backstage. Это как онлайн-визитка актера. На кастинге показываешь монолог или сцену, через несколько дней сообщают, подходишь ли ты роль.

Как обосновались в городе?

В Нью-Йорке приезжие живут с соседями по квартире. Моя любимая соседка Натали была балериной из Южной Каролины, закончила танцевальную карьеру и вернулась домой. Это же Нью-Йорк, все приезжают-уезжают. В декабре поеду к Натали в гости.

Манхэттен - очень дорогой и не самый приятный район для жизни. Слишком много шума, еда дорогая. Я живу вне Манхэттена, жилье стоит в пределах 1000 долларов в месяц. Есть две комнаты, гостиная, кухня, санузел. До метро - 15 минут ходьбы.

Город хорошо адаптировано под общественный транспорт. В отличие от лондонского, метро круглосуточное, проездной - 127 долларов в месяц. У многих есть машины, в основном американцы ездят на "Тойотах", "Лексусах", "Хондах".

Чем можно заняться в свободное время?

В Нью-Йорке куча ресторанов, театров, фестивалей, кино, музеев. Фестивалей много особенно в канун Рождества, с вкусной едой, развлечениями, каруселями для детей. Я фанат спорта, поэтому недавно смотрела марафон, когда перекрывали почти весь город.

А ночные клубы, бары?

Их много, но этот отдых дороговат. За еду и напитки придется выложить минимум 50 долларов.

В клубы всегда пускают красивых девушек. Там очень безопасно, везде охрана. Если пожаловаться охраннику на парня, который пристает - его выведут из помещения.

Вам нравится американская еда?

Некоторые говорят, что в Америке она ужасная, но эти люди явно не пробовали местные бургеры. Это американская классика с любым видом мяса, рыбой и даже креветками. Цена стандартная - 15 долларов. Украинский пищи здесь море. В бруклинских магазинах много конфет "Рошен" и "Киевских тортов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии

В бруклинских магазинах много конфет "Рошен" и "Киевских тортов"

Что скажете об американских мужчинах?

Живя в Нью-Йорке, я встречалась только с американцами. Мой последний парень был из Колорадо, талантливый гитарист, бывший студент-философ. Любил вести разговоры о Ницше. Познакомились во время работы над спектаклем. Однако не сошлись характерами.

Ухаживают американцы обычно открыто, но не навязчиво. Все начинается с простых разговоров, затем берут номер, пишут веселые сообщения куда-то приглашают. Не имеют догм о том, что женщина должна готовить и убирать. Женщины в Нью-Йорке не измеряются двумя качествами.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 108696
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 24076
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 22807
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 11349
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 10944
Диаспора
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 Просмотров: 1089
Украинка создала уникальную монету с изюминкой для Королевского двора
Украинка создала уникальную монету с изюминкой для Королевского двора Просмотров: 630
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
5
 Просмотров: 603
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии
5
 Просмотров: 306
Дальнобойщиков просто "с руками отрывают" - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
Дальнобойщиков просто "с руками отрывают" - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
5
 Просмотров: 6831
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 538
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua