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четверг, 03 октября 2019 00:15

"Как хорошо и здорово варить" - діаспорянки создали книгу рецептов украинской кухни

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Впервые за 90 лет восстановили кулинарную книгу 30-х годов "Как хорошо и здорово варить". 16 октября в музее украинской диаспоры состоится презентация сборника.

В межвоенный период ХХ в. она была бестселлером и выходила в Коломыю с 1931 по 1938 гг. под редактированием журнала "Женская судьба". Главной редактор была Елена Киселевская. Уникальность книги в том, что читательницы "Женской судьбы" присылали рецепты из разных уголков Украины - сообщается на странице музея в Facebook.

Организатором мероприятия является "Авторская украинская кухня" — проект, призванный воспроизводить старинные украинские поварские книги и популяризировать правдивую украинскую кухню.

Автор: etnoxata.com.ua
  В музее украинской диаспоры презентуют книгу рецептов от украинок заграницы
В музее украинской диаспоры презентуют книгу рецептов от украинок заграницы

"Найдете здесь переписи от известных личностей: Ольги Кобылянской, Ольги Дучиминской, Адольфіни Макогон (мамы Ирины Вильде), Юлии Маркевич (мамы Дарьи Цвєк), а также рецепты, присланные украинками из Америки, Канады, Чехии", - говорится в сообщении.

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На презентации будут говорить о женщинах, которые творили историю, но не забывали о своей семье, лелеяли и передавали аутентичные кулинарные рецепты от бабушки к внучке как в Украине, так и в эмиграции.

Автор: MuseumUkrainianDiaspora
  В музее украинской диаспоры презентуют книгу рецептов от украинок заграницы
В музее украинской диаспоры презентуют книгу рецептов от украинок заграницы
На местных ярмарках в Роттердаме продукты значительно дешевле, чем в магазинах. Вечером можно купить ящик экзотических фруктов за 1 евро. Нет нужды запасаться ягодами или фруктам, потому что они есть круглый год. Большинство голландцев едят в кафе и барах. Дома едят полуфабрикаты, нет необходимости что-то готовить. Продают полуготовую порезанный картофель, макароны и соусы к ним, супы в пачках. Но здесь они не такие как у нас химические, - рассказывает Мария, - Кухня очень простая. Если помидорный суп – то помидоры и поджарка, если гороховый суп – тоже только горох и тоже поджарка.
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