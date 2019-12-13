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воскресенье, 15 декабря 2019 00:15

Именины здесь как второй день рождения — украинка поделилась подробностями жизни в Болгарии
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Фото: Из открытых источников

После окончания школы в Запорожской области, Кристина Митева решила получать высшее образование в Болгарии. Девушку соблазнила программа бесплатного обучения для молодежи, которая имеет болгарское корни, и пройдя все этапы отбора она стала студенткой второго по величине вуза в городе Пловдив. Четвертый год она живет в Болгарии и с успехом подстраивается под установленные там правила, создавая свою зону комфорта.

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О том, почему Болгария заинтересована в иностранных студентах, где заработать денег на год вперед, и чем можно завидовать смотря на ребят-болгар пишут на ресурсе osoblyva.com.

История переезда

В Болгарию я переехала в 2015 году, после окончания школы. Мне было интересно попробовать жизни в другой стране, ну а поездка за высшим образованием казалась удобным способом.

Когда с родителями серьезно задумались, куда же поступать, остановили выбор на Болгарии, в то время не особенно популярной среди украинских студентов.

Автор: Из открытых источников
 

От Украины она сравнительно близко и обучение бесплатное, а условия жизни лучше при примерно одинаковых ценах. Я вступила во второй по величине вуз страны в городе Пловдив, "культурной столицы" Болгарии и любимом городе местных жителей.

Первые впечатления

Болгария произвела приятное первое впечатление: ухоженные, уютные города, хорошие дороги, вежливые люди. Я родом из Запорожской области, где море недалеко, а вот гор нет, - я их почти не видела. Потому что поразило и до сих пор нравится — это пейзаж со скал и зеленых лесов, который радует глаз во всех частях страны.

На небольшом расстоянии от крупных городов сотни памятников: пещеры, озера, горы. Болгария — страна с богатой историей, которой гордятся местные жители. Поэтому на ее небольшой территории осталось много исторических памятников, крепостей и монастырей, за ними следят и оберегают их. А в городе, где я живу, интересные места буквально находятся друг на друге!

Автор: Из открытых источников
 

Есть даже турецкие мечети и древнегреческие памятники. Здесь чтят традиции, любят и знают народные песни, отмечают праздники, для меня было необычно. Именины — это большой праздник, как второй день рождения.

Долго приходилось привыкать к неторопливому ритму жизни Пловдива. Здесь никто никуда не спешит и все, абсолютно все, постоянно опаздывают. Набравшись опыта, назначаю встречи обычно на полчаса раньше удобного мне времени. Сначала мне это не нравилось, я постоянно рвалась заполнить свободное время чем-то, не выносила медлительность, но со временем поняла, что отдыхать так же важно, как работать, и нашла золотую середину.

Сервис

Болгарский сервис, как ни печально, можно охарактеризовать одним словом — ненавязчивый. Персонал всегда вежливый и приветливый, но лишними обязанностями себя не утруждает. Редко ответят на вопросы или отреагируют на жалобу. Вместо "клиент всегда прав" здесь действует правило "клиент никуда не спешит". Ждать, пока вас обслужат в банках или офисах — сплошная мука, а однажды мы просидели в кафе полчаса, так и не получив хотя бы меню.

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Радует, что на курортах история другая: официанты говорят минимум двумя иностранными языками, всегда готовы подсказать и посоветовать что-то, принимая гостя, как лучшего друга — старательно зарабатывают чаевые.

Автор: Из открытых источников
 

По приезду сюда очень расстроила индустрия красоты. Если девушки сами не умеют ухаживать за собой, то им приходится выбирать между качественным обслуживанием и недорогим.

Часто слышу жалобы от знакомых: маникюр делают или больно, или криво (а иногда и все сразу), волосы превращают в печальную мочалку, а брови выщипывают неровно. Словом, странности — это не про болгар!

Аренда жилья

Я живу в студенческом общежитии, которое было построено год назад. Условия отличные: комната большая и просторная, с удобствами, как однокомнатная квартира. В комнатах живут по двое, находятся общежития на расстоянии ста метров от здания университета. Стоит такая "роскошь" 80 левов (40 евро) в месяц, вместе с доступом к интернету.

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Единственный минус — далеко до центра города. В целом большинство студенческих общежитий сейчас ремонтируют, но есть и старые блоки, так что мне повезло.

София — самый дорогой город, где двух-трехкомнатная квартира в хорошем районе обойдется от 700 и до 1000 левов (350-500 евро). Для сравнения, в Пловдиве хорошие трехкомнатные квартиры будут стоить до 600 левов (300 евро).

Автор: osoblyva.com
 

Жилье вполне реально найти самостоятельно на специализированных сайтах и ​​по объявлениям, но это займет от нескольких недель до двух месяцев, а можно заплатить риэлтору и быть уверенным, что нужно жилье найдется быстро и без проблем.

Работа

Без разрешения на работу предварительно устроиться куда-то сложно. Вакансии большинство работодателей размещают на едином популярном сайте, что очень удобно. Разница между столицей и провинцией огромна — почти все предприятия, компании и фирмы находятся в столице Софии и хорошую работу там найти легче всего.

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Минимальная зарплата составляет 460 болгарских левов (около 230 евро), средний заработок по стране - 1000 левов (500евро). Хотя в небольших населенных пунктах зарабатывать более 600 львов нереально. Денег при этом на еду и оплату квартиры хватает, но на "роскоши" уже придется экономить — одежде, отпуске и т.д.

Молодежь работает в основном или в ресторанах и барах, или в колл-центрах с англоязычными клиентами — эта сфера, кстати, развивается семимильными шагами. Вообще тем, кто знает два-три иностранных языка, найти хорошее место почти в любой сфере будет легко, всего ищут знатоков английского, русского и немецкого.

Автор: Из открытых источников
 

Также популярна сезонная работа. Я уже два года подряд работаю на морских курортах летом, в гостиницах и туристических агентствах. Это и весело, и выгодно: за сезон можно накопить денег на год вперед. Многие люди отрабатывают летний сезон на море, а зимой едут работать на горнолыжные курорты. Такую работу найти легче, но жить, не имея постоянного дома, сложно.

Обучение

Бесплатного высшего образования болгарские вузы своим гражданам не предоставляют, если только они не круглые отличники. Однако, за семестр студенты платят небольшую сумму примерно в 150 евро. Для иностранных граждан расценки уже другие: цена за один год обучения - в среднем около трех тысяч евро, а в медицинских вузах доходит даже до восьми.

Я поступила в Болгарию по программе Министерства образования и поэтому не плачу за обучение. Ежегодно по этой программе в страну приезжают около 300 ребят из Украины, Молдовы, Казахстана, имеющих болгарские корни. До приезда сюда говорить болгарском я не умела вообще.

Многие молодые болгары делают свой выбор в пользу более развитых европейских государств и едут жить туда, но правительство придумало необычный способ с этим бороться: между странами бывшего СНГ и Болгарией существует договоренность, по которой молодежь, имеет болгарские корни, может учиться в Болгарии абсолютно бесплатно, да еще и получать стипендию в два раза выше.

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Это, конечно, привлекает выпускников школ и таким образом государство обеспечивает себе приток свежих умов. Одним из таких стала и я. Моя бабушка — болгарка, а мама руководит народным ансамблем и сообществом болгар в моем родном городе, так что с народным болгарским творчеством близко знакома с детства. Примерно с трех лет я была на сцене, пела детские песни на болгарском и украинском, читала стихи и играла народные мелодии на скрипке.

Поступить в университет из Украины мне было достаточно легко: нужно предоставить аттестат с оценками и сдать экзамен по болгарского языка. Школу я закончила с серебряной медалью и экзамен сдала на высший балл, поэтому поступила, куда и хотела.

Сейчас я студентка третьего курса, изучаю английскую филологию и подрабатываю переводчиком. Обучение дается легко: посещение в моем университете свободное, главное — успешно сдать сессию, поэтому большинство студентов без проблем совмещают работу и учебу.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

osoblyva.com
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