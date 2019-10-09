Хватает проблем с украинцами: Эстония перестала принимать иммигрантов

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Эстония сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

Поэтому там приняли решение не принимать иммигрантов, пишет портал ERR.

"Если посмотреть, то хлопочут об убежище больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме.

Это будет продолжаться до тех пор, пока правая Консервативная народная партия входит в правительственную коалицию.

"Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую ​​позицию, что это известно, мы давно заявили свое мнение. До тех пор, пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

В Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой, добавил он.

"У нас и сейчас проблемы с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще с западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит", - считает министр внутренних дел.

Германия, Франция, Италия и Мальта 2 недели назад договорились о добровольной систему, по которой страны, присоединившиеся к ней, принимают лицо, просит об убежище, в течение четырех недель после ее прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства, а затем либо предоставляют убежище или высылают иммигранта назад в страну происхождения.

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Анна Зотова из Киева учится на магистратуре Таллиннского университета по программе Estonian Studies. О поступлении и обучении в эстонском вузе она рассказала Gazeta.ua Впервые я приехала в Эстонию в сентябре 2016-го как волонтер в рамках программы ЕВС. Проект был рассчитан на один год. За это время встретила своего парня. Поэтому, когда срок поездки закончился, начала искать способы, чтобы остаться. Вообще есть несколько вариантов для получения вида на жительство - работа, обучение и женитьба.