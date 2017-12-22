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понедельник, 25 декабря 2017 00:15

Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами
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Автор: zn.uа
  Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.

Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру. Работы художницы хранятся в музеях современного искусства в Чехии, Испании, Германии, Швейцарии и США.

Прославилась Оксана Мась арт-инсталляцией "Алтарь нации". Композицию создала из более 2 млн деревянных яиц с изображениями смертных грехов, страхов и желаний. Этот проект представлял Украину на международной выставке современного искусства в Венеции в 2012 году. где вызвал настоящий фурор и массу обсуждений, сообщает zn.ua.Мастерица стала первым украинским художником, который имеет персональную выставку в итальянском Музее современного искусства MA*GA и презентует свой проект в старейшем аукционном доме мира sotheby's

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Оксана Мась живет на две страны: полгода в Испании, полгода в Украине. Имеет трех детей. Двух из которых родила в 45 лет. Когда была в декрете создала новый проект "Духовные города".

Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Фото: zn.uа
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.
Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.

"Идея именно в том, что создается единое пространство для всех. Все верующие сходятся, все идут в один город, и каждый понимает, что люди других религий приходят туда тоже для общения с Богом, и при этом идет ощущение чужести и возникает понимание общности. Пропадает воинственность, противостояния, которые сейчас очень мощно ощущаются. Я много езжу, и религиозная враждебность нарастает, я ее чувствую кожей. И "духовные города" должны стать городами примирения", - говорит Оксана Мась в интервью news.liga.net.

"Для этого проекта я взяла планы реальных соборов, мечетей, знаменитых культовых зданий, и разместила их в одном пространстве. Вышел крупный узор, причем если обходить его, то видно, как один узор переходит в другой, но при этом все они составляют единое целое".

Недавно художница выставила картину "Голубая звезда" на благотворительный аукцион. Стартовая цена лота будет ниже за стоимость работы, а вырученные средства пойдут на благотворительный проект для тяжелобольных детей, говорится в сюжете "Сніданку".

Украинка Оксана Танасив создает уникальные картины, которые демонстрируют на неделях высокой моды в Нью-Йорке и международных арт-шоу. Картины художницы продают, начиная от $300.

Самые дорогие работы относят к коллекции Art Couture и стоят $25 000. Каждая из этих картин - установка полотна на панельных лестницах. Сама картина - 3D-изображения модных композиций и дизайнов, созданных с помощью техники с использованием хрусталя Сваровски, бисера и масла на холсте.

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