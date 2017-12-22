Художница из Украины прославилась на весь мир необычными картинами

Автор: zn.uа Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру.

Украинская художница Оксана Мась провела более 80 выставок по всему миру. Работы художницы хранятся в музеях современного искусства в Чехии, Испании, Германии, Швейцарии и США.

Прославилась Оксана Мась арт-инсталляцией "Алтарь нации". Композицию создала из более 2 млн деревянных яиц с изображениями смертных грехов, страхов и желаний. Этот проект представлял Украину на международной выставке современного искусства в Венеции в 2012 году. где вызвал настоящий фурор и массу обсуждений, сообщает zn.ua.Мастерица стала первым украинским художником, который имеет персональную выставку в итальянском Музее современного искусства MA*GA и презентует свой проект в старейшем аукционном доме мира sotheby's

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Оксана Мась живет на две страны: полгода в Испании, полгода в Украине. Имеет трех детей. Двух из которых родила в 45 лет. Когда была в декрете создала новый проект "Духовные города".

Фото: zn.uа

"Идея именно в том, что создается единое пространство для всех. Все верующие сходятся, все идут в один город, и каждый понимает, что люди других религий приходят туда тоже для общения с Богом, и при этом идет ощущение чужести и возникает понимание общности. Пропадает воинственность, противостояния, которые сейчас очень мощно ощущаются. Я много езжу, и религиозная враждебность нарастает, я ее чувствую кожей. И "духовные города" должны стать городами примирения", - говорит Оксана Мась в интервью news.liga.net.

"Для этого проекта я взяла планы реальных соборов, мечетей, знаменитых культовых зданий, и разместила их в одном пространстве. Вышел крупный узор, причем если обходить его, то видно, как один узор переходит в другой, но при этом все они составляют единое целое".

Недавно художница выставила картину "Голубая звезда" на благотворительный аукцион. Стартовая цена лота будет ниже за стоимость работы, а вырученные средства пойдут на благотворительный проект для тяжелобольных детей, говорится в сюжете "Сніданку".

Украинка Оксана Танасив создает уникальные картины, которые демонстрируют на неделях высокой моды в Нью-Йорке и международных арт-шоу. Картины художницы продают, начиная от $300. Самые дорогие работы относят к коллекции Art Couture и стоят $25 000. Каждая из этих картин - установка полотна на панельных лестницах. Сама картина - 3D-изображения модных композиций и дизайнов, созданных с помощью техники с использованием хрусталя Сваровски, бисера и масла на холсте.