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среда, 04 сентября 2019 04:20

Хороший букет найти сложно: как украинки решили проблему красивых цветов в США

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  Квитослава и Зореслава открыли бизнес в 2017-ом. ФОТО: ВЕРСИИ
Квитослава и Зореслава открыли бизнес в 2017-ом. ФОТО: ВЕРСИИ

Украинки Квитослава и Зореслава уже много лет живут в Соединенных Штатах Америки в городе Чикаго, штат Иллинойс. В 2017 году они решили заняться собственным делом. Теперь у них есть небольшая лавка цветов под названием "The Secret Garden of Chicago".

"Когда мы приезжали в Чикаго, возникала проблема купить действительно красивые цветы. У нас в Украине уже давно были коробки с красивыми цветами, а здесь, в Чикаго, этого не было. Даже когда шли на день рождения, красивый букет найти было нереально. Все было стандартное. Именно поэтому мы решили заняться этим делом. Начали сначала между друзьями и родными дарить. Люди увидели и начали обращаться: где вы такой букет взяли, дайте номер телефона, или можете нам сделать", - рассказывает Зореслава.

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На флористов девушки не учились, по образованию Квитослава – магистр международного права, а Зореслава – магистр международных отношений, пишет издание Версии.

  Большинство букетов в США стандартные. ФОТО: ВЕРСИИ
Большинство букетов в США стандартные. ФОТО: ВЕРСИИ

Первых полгода девушки были вынуждены работать дома. Когда количество заказов увеличилось, нашли помещение и начали работать серьезно.

"К нам обращаются многие украинцы, но среди клиентов есть и немало американцев, поляков, молдаван, россиян", - добавляет Квитослава.

Диаспорянки рекламируют свою лавочку в основном в Инстаграме. Некоторое время о них писал журнал украинской диаспоры "Ukrainian people".

  Американцы редко дарят друг другу цветы. ФОТО: ВЕРСИИ
Американцы редко дарят друг другу цветы. ФОТО: ВЕРСИИ

Недавно сестры начали сотрудничество с пятизвездочным отелем "Four seasons" в Чикаго. Это один из самых известных отелей в мире.

"Создать собственный бизнес в Соединенных Штатах Америки – не трудно. Главное в ведении собственного дела там – положительные отзывы про хороший сервис и обслуживание", - говорит Зореслава.

Пустынная роза удивляет не только названием, но и видом - похожа на мини-дерево. Это комнатное растение, которое еще называется адениум. Из-за толстого и покрученного ствола напоминает бонсай. Цветет все лето и до середины осени.

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