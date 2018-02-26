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вторник, 27 февраля 2018 00:15

Эмигрантка выращивает украинские овощи в Африке
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Наталья Заморина из Закарпатья занимается фермерством в Африке. Выращивает украинские овощи - томаты, чеснок, свекла, кабачки и др.

Украинка 10 лет живет в африканской в Замбии. В страну уехала в поисках золота , вместе с британскими специалистами исследовать новые места полезных ископаемых, сообщает rian.com.ua.

"Здесь нет зимы, только дождливый сезон. Поэтому все растет и цветет. В настоящее время у нас на продажу уже есть авокадо, кабачки, зеленый лук, перец чили, а также сладкий перец, помидоры. Урожай лука уже продали и посадили, скоро будет снова! А также морковь, свекла, салат, капуста, сладкая кукуруза, разная зелень и чеснок. Еще в планах выращивать цветную капусту и брокколи. А обычных для Африки фруктов у нас также достаточно – это манго, круглый год бананы, лимоны, грейпфруты, апельсины, мандарины, ананас, джекфрут. Этим здесь никого не удивишь. Кстати, мы самостоятельно делаем перегной, заготавливаем нужны удобрения. Следует много времени уделять поливу, ведь есть периоды, когда дождей практически нет ", - говорит Наталья Заморина.

Наталья Заморина занимается фермерством в Африке.
Фото: rian.com.ua
Наталья Заморина занимается фермерством в Африке.
Наталья Заморина занимается фермерством в Африке.

В Африке украинка занялась велоспортом и победила в местных соревнованиях.

"В Замбии время от времени проходят соревнования по велоспорту международного уровня. Никогда не думала, что буду участвовать в велогонках, тем более занимать призовые места. Недавно завоевала первое место на 20 и 40 км, второе место на дистанции 63 км и призовые в командных гонках. Соревнования иногда длятся довольно долго – с обеда до 20 часов вечера".

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Елена Дровняк из Николаева, которая получила права и работает далекобойщицей в Европе. Там рабочая неделя дальнобойщика длится шесть дней, но не более 56 часов. После этого должно быть минимум 45 часов паузы. Обычно фирма в это время подтягивает всех водителей на базу — большое "город" со стоянкой для машин, где грузят машины и находятся офисы. Также там находится гостиница, спортивный зал, телевизоры, кухня, стиральные машинки.

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