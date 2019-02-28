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пятница, 01 марта 2019 00:15

Эмигрантка рассказала о культурных различиях украинцев и китайцев
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Автор: Кристина Лесюк
  Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь

Украинка Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь. О своем переезде в Китай и культурные различия местных жителей девушка рассказала Gazeta.ua.

"Идея поехать в Китай возникла внезапно. Появилось желание сменить обстановку. Кроме того, в Луцке некоторое время не имела работы. Подумала, что если переезжать с целью трудоустроиться, то лучше в другую страну. Нашла знакомую, которая на тот момент около года жила в Китае. Прошла через интернет собеседование в компании, где она работала, - рассказывает Кристина Лесюк, - Сначала работала учителем английского в детском саду. Начала малышей от трех до шести лет. После того успела поработать в школах и специализированных тренинг центрах".

До переезда девушка совершенно не интересовалась Китаем. Не вникала в местную культуру и условия жизни.

"Сначала смотрела на местных и не могла понять, почему они ведут себя так, а не иначе. Поражала их манере есть абсолютно все – жуков, тараканов, скорпионов, змей. Впоследствии узнала, что это объясняется их прошлым. Ведь когда в стране был большой голод и люди выживали, как могли. По этой же причине для китайцев обычное дело громко пускать отрыжку. Когда говоришь, что это не культурно, удивляются. Для них признак того, что они вкусно поели", - рассказывает девушка.

Автор: Кристина Лесюк
  Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь

По ее словам, китайцы часто делают вещи, которые кажутся не культурными. Но наше поведение для них иногда тоже очень странная.

"Например, если кто-то чихает, они ничего не говорят. Когда слышат "будь здоров" в свой адрес, удивляются, - говорит Кристина. - Мы привыкли носить в кармане носовой платок. Для нас это норма. А китайцы думают, как можно ставить его после использования обратно в карман, он же грязный. С другой стороны, сидеть в кафе, в самолете или в другом транспорте или идти по улице и бросать мусор себе под ноги для них нормально. Так делают не все, но это случается довольно часто".

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"В Китае также никто не удивляется принято, когда маленькие дети садятся в туалет в любом месте. Даже в супермаркете перед другими посетителями. Малыши часто не носят памперсов. Зато их одевают в брюки со специальным проемом, чтобы было удобно пойти в туалет. И они думают, что странные мы, потому что у наших детей попа в штанах всегда закрыты".

Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Фото: Кристина Лесюк
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь
Кристина Лесюк из Луцка два с половиной года живет и работает в городе Линьи провинции Шандунь

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