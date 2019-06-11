Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии

Украинец рассказал о работе прорабом в Чехии. Фото с открытых источников.

38-летний Иван Пидбережний, родом из села Кутковцы Тернопольской области работает в Чехии прорабом более 15 лет. Переехал туда в начале 2000-х. Имеет две бригады, которые проводят ремонтные роботы в домах в Праге и окрестностях. В каждой - по 4 человека.

"Сделать ремонт в пражской квартире, не так просто, как в Киеве или в Тернополе. Для того, чтобы заменить розетку, нужно получить разрешение председателя дома, предупредить всех жителей, о возможном отключении электроэнергии, а потом уже браться за работу. Если не согласовать - владельцы квартиры получат большой штраф, а работник может потерять лицензию. Чтобы сделать нечто большее - к примеру переместить стену - кроме разрешения председателя доме, нужен еще и главы района", - говорит мужчина.

Ремонтные работы проводить можно только с 9.00 до 18.00 в будни. Если начинать раньше, или заканчивать работы позже - жители дома обязательно вызовут полицию.

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"За ремонт квартир в исторических зданиях, к примеру в центре Праги - лучше не браться. Размещать кондиционеры на фасаде, в том числе и новых домов, и стеклить балконы - строго запрещено. Самостоятельно утеплять дом и менять фасад - тоже. За замену окон или дверей - штраф. Еще в тюрьму попасть можно, если не реставрируют дом. За обивку потолка гипсокартоном - то же. Все ремонтные работы в таких зданиях должны быть тоже согласованы. А если дом под охраной ЮНЕСКО - с главным архитектором города. Это очень долгий и дорогой процесс. Но жить в таких домах - дорого. Поэтому в них магазины, музеи, гостиницы и рестораны", - добавляет мужчина.

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