Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 2115
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 378
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1458
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 522
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2394
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4860
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 432
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1926
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43599
Фото
Все фото
6
8
5
9
7
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
&quot;Сначала училась переходить дорогу&quot;, - украинка рассказала об экстремальной жизни на Филиппинах
"Сначала училась переходить дорогу", - украинка рассказала об экстремальной жизни на Филиппинах
Отсутствие кухонь и тесное жилье — украинец рассказал о жизни в самом дорогом месте планеты
Отсутствие кухонь и тесное жилье — украинец рассказал о жизни в самом дорогом месте планеты
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2853
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5031
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 558
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1071
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 00:17

Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии

  Комментировать
Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии
Украинец рассказал о работе прорабом в Чехии. Фото с открытых источников.

38-летний Иван Пидбережний, родом из села Кутковцы Тернопольской области работает в Чехии прорабом более 15 лет. Переехал туда в начале 2000-х. Имеет две бригады, которые проводят ремонтные роботы в домах в Праге и окрестностях. В каждой - по 4 человека.

"Сделать ремонт в пражской квартире, не так просто, как в Киеве или в Тернополе. Для того, чтобы заменить розетку, нужно получить разрешение председателя дома, предупредить всех жителей, о возможном отключении электроэнергии, а потом уже браться за работу. Если не согласовать - владельцы квартиры получат большой штраф, а работник может потерять лицензию. Чтобы сделать нечто большее - к примеру переместить стену - кроме разрешения председателя доме, нужен еще и главы района", - говорит мужчина.

Ремонтные работы проводить можно только с 9.00 до 18.00 в будни. Если начинать раньше, или заканчивать работы позже - жители дома обязательно вызовут полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии

"За ремонт квартир в исторических зданиях, к примеру в центре Праги - лучше не браться. Размещать кондиционеры на фасаде, в том числе и новых домов, и стеклить балконы - строго запрещено. Самостоятельно утеплять дом и менять фасад - тоже. За замену окон или дверей - штраф. Еще в тюрьму попасть можно, если не реставрируют дом. За обивку потолка гипсокартоном - то же. Все ремонтные работы в таких зданиях должны быть тоже согласованы. А если дом под охраной ЮНЕСКО - с главным архитектором города. Это очень долгий и дорогой процесс. Но жить в таких домах - дорого. Поэтому в них магазины, музеи, гостиницы и рестораны", - добавляет мужчина.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы. Александра Цецхладзе рассказывает о жизни в черногорском городе Будва.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы заменить розетку надо спросить разрешения - украинец об особенностях бизнеса в Чехии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 70715
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 43203
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 34867
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 26578
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 25977
Диаспора
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
Украинка рассказала, почему не стоит ехать работать в Черногорию
6
 1 Просмотров: 7407
Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии
Украинец рассказал об особенностях работы стоматологом в Чехии
 Просмотров: 2295
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
8
 Просмотров: 2862
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
5
 1 Просмотров: 954
Появились подробности смерти участницы "Украина имеет талант"
Появились подробности смерти участницы "Украина имеет талант" Просмотров: 5067
Больше всего комментируют
37
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
34
Партии показали первые десятки своих списков
31
Приходько идет на выборы
30
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
Голосов: 121
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua