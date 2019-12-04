Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере

Ольга Малиновская рассказала о собственном опыте поступления в университет Манчестера, сложности проживания, лайфхаках по сбережению денег и попытках понять различные акценты одногруппников, пишут на Inspired.
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Я почти не помню свой перелет в Манчестер, так же как и не помню свои первые дни здесь. В тот момент казалось, что все это скорее сон, чем реальность, а утром я проснусь в своем доме. Накрашусь, встречусь с лучшей подругой на кофе и мы вместе пойдем на пары, жалуясь друг другу на недосыпание. И каждое утро, когда я открывала глаза, на меня смотрело серое английское небо, а за окном шли новые студенты, нового, для меня университета.
Мой переезд для обучения на магистерской программе Манчестерского университета в Великобритании был запланирован примерно с полгода назад. Конечно, планы переезда начали зарождаться гораздо раньше, но я до последнего момента не знала в какой именно стране вижу свое будущее. Зимой, когда оттягивать дальше уже не было возможности, я составила список университетов, обучение в которых казалось мне наиболее интересным. Далее был долгий период сборов, написание, подписания и подачи документов, который проходит каждый, кто планирует обучение за рубежом.
О вступительном периоде и подготовке документов
В общем, отбор студентов в европейские вузы происходит, по моему мнению довольно субъективно: все, что тебе нужно - IELTS, мотивационное письмо, резюме и несколько рекомендательных писем от профессоров или работодателей, если работаешь больше года. Я до сих пор не очень понимаю, почему выбрали на программу именно меня, ведь конкурс большой - 8 человек на одно место. Весомым является мотивационное письмо, ведь ты не только освещаешь свои предыдущие достижения, но и описываешь ценности, которые исповедуешь. При этом желательно чтобы они совпадали с ценностями, которые культивируются университетом.
Так сложилось, что IELTS я составляла дважды по просьбе приемной комиссии, чтобы повысить свой результат. При этом на программу меня приняли еще до второй пересдачи. В дополнение к этому я составляла GMAT - международный экзамен по математике и анализу, который является обязательным для поступления в большинство бизнес-школ. Хотя Манчестерская школа этого не требовала, он был подтверждением моих способностей и серьезности намерения учиться именно в менеджменте. С момента подачи документов до получения окончательного результата прошло примерно два-три месяца.
Отдельным вопросом для меня встал получения визы, ведь всем известно, что английский визовый центр не очень охотно предоставляет украинском право на въезд и пребывание в этой стране. В общем все было окончательно решено примерно за неделю-две до моего отлета.
О жизни благодаря смартфону
Самое ужасное, что с тобой может произойти в Манчестере - это потеря мобильного телефона. Ведь почти все требует использования мобильных приложений: стиральная машинка, все расчетные операции, подключение к университетскому вай фая, мобильный оператор и даже для теста в классе ты должен иметь соответствующую, установленную на телефон, программу. Вторым необходимым для существования здесь есть банковская карточка, ведь далеко не во всех магазинах принимают наличные, и через интернет здесь покупать все, особенно все виды билетов, значительно быстрее и удобнее.
Получить карту в отделении банка невозможно. Ты должен записаться в специализированный офис банка на время, прийти туда с пакетом документов, заполнить несколько форм и подождать еще где-то с неделю пока карта будет отправлена по почте. С предыдущего опыта я не очень доверяла почте, как оказалось не зря. Первая карта потерялась где-то на пути в мой почтовый ящик, а вторую я получила через две недели. В общем чтобы наладить свою повседневную жизнь мне понадобился примерно месяц, и до сих пор возникают определенные вопросы, которые никогда не возникли в обычном мне среде.
Об учебном процессе
Большинство моего времени здесь занимает обучение. За четыре года в Могилянке, также включали полгода в вестернах (университет недалеко от Торонто), я научилась эффективно распределять время, много работать и недосыпать ночью. Однако это не возможно сравнить с тем, что я имею сейчас. В Манчестерском университете я получаю степень магистра по менеджменту, при том, что моя бакалаврская программа касалась социологии.
Моя нынешняя программа предусматривала возможное изменение специальностей. Но за год нам пытаются придать примерно такой же объем знаний, я получила за предыдущие четыре. Уже на первой неделе обучения нас заставили определить стратегию развития Ryanair и подготовить отчет о финансовом позиционирования небольшой компании. Для меня все это невероятно интересно, но и сложно, особенно когда имеешь искать в интернете значение как минимум двух сроков из одного предложения. Как и в украинских вузах, здесь есть разделение занятий на лекции и семинары, но баллы студенты имеют возможность получить только за групповые работы или экзамены, которые пишутся в конце семестра.
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Перед своим приездом я намеревалась продолжать работать дистанционно, однако сейчас понимаю, что совсем не имею на это свободного времени. Вместо этого в университете организовано большое количество различных студенческих групп, объединяемых по интересам. Здесь каждый может найти что-то для себя: от выгула собак на выходных к инвестированию средств и анализа работы финансовой бирже. Я присоединилась к всемирной волонтерской организации Enactus, где вместе с еще восемью девушками пытаемся запустить стартап, который бы помогал маргинализованным женщинам Манчестера получать дополнительный доход. Таким образом я нашла где и как полученные знания мгновенно применять на практике, хотя и не получаю за это финансового вознаграждения.
О ежедневных расходах
Относительно финансовой составляющей - я думала, что ситуация будет значительно хуже. Экономить здесь можно почти на всем, особенно на еде. Если покупать все на неделю вперед и готовить собственноручно, можно рассчитывать примерно на 40 фунтов (прим.- 1465 грн) в неделю, зато бургер в кафе обойдется в среднем от 5 до 12 фунтов. Единственное в чем я не могу себе отказать-это кофе. Однако и здесь есть свой секрет: в библиотеках после десяти вечера кофе в автоматах бесплатно. Так я начала учиться ночью.
Большинство брендов имеют скидки от 10 до 30 процентов для студентов, хотя и одежда здесь относительно недорогая. По собственному опыту, самое дорогое это билеты в Лондон и обратно. На дороге туда я пыталась сэкономить — двинулась автобусом, а не поездом, потому что железная дорога в Великобритании дорога. Даже самолетом от Манчестера до Лондона время дешевле, чем поездом! В общем, мое путешествие на автобусе должно было продолжаться 6 часов, но из-за аварии на трассе, оно заняло более 9 С тех пор я зареклась пользоваться автобусами. В противоположность от Лондона до Манчестера поездом всего 2 часа, при этом цена билетов очень зависит от времени, после 10 вечера можно найти студенческий билет менее чем за 20 фунтов, но если ехать между 5 и 7, заплатишь больше 100. Да, я поняла, что цена жизни здесь очень связана с ценностью времени — хочешь быстро и без усилий, плати больше.
Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.
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