Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере

Фото: inspired.com.ua

Ольга Малиновская рассказала о собственном опыте поступления в университет Манчестера, сложности проживания, лайфхаках по сбережению денег и попытках понять различные акценты одногруппников, пишут на Inspired.

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Я почти не помню свой перелет в Манчестер, так же как и не помню свои первые дни здесь. В тот момент казалось, что все это скорее сон, чем реальность, а утром я проснусь в своем доме. Накрашусь, встречусь с лучшей подругой на кофе и мы вместе пойдем на пары, жалуясь друг другу на недосыпание. И каждое утро, когда я открывала глаза, на меня смотрело серое английское небо, а за окном шли новые студенты, нового, для меня университета.

Автор: inspired.com.ua Большинство брендов имеют скидки от 10 до 30 процентов для студентов

Мой переезд для обучения на магистерской программе Манчестерского университета в Великобритании был запланирован примерно с полгода назад. Конечно, планы переезда начали зарождаться гораздо раньше, но я до последнего момента не знала в какой именно стране вижу свое будущее. Зимой, когда оттягивать дальше уже не было возможности, я составила список университетов, обучение в которых казалось мне наиболее интересным. Далее был долгий период сборов, написание, подписания и подачи документов, который проходит каждый, кто планирует обучение за рубежом.

О вступительном периоде и подготовке документов

В общем, отбор студентов в европейские вузы происходит, по моему мнению довольно субъективно: все, что тебе нужно - IELTS, мотивационное письмо, резюме и несколько рекомендательных писем от профессоров или работодателей, если работаешь больше года. Я до сих пор не очень понимаю, почему выбрали на программу именно меня, ведь конкурс большой - 8 человек на одно место. Весомым является мотивационное письмо, ведь ты не только освещаешь свои предыдущие достижения, но и описываешь ценности, которые исповедуешь. При этом желательно чтобы они совпадали с ценностями, которые культивируются университетом.

Автор: inspired.com.ua Получить карту в отделении банка невозможно. Надо предварительно в банке заполнить кучу документов и карточку пришли по почте

Так сложилось, что IELTS я составляла дважды по просьбе приемной комиссии, чтобы повысить свой результат. При этом на программу меня приняли еще до второй пересдачи. В дополнение к этому я составляла GMAT - международный экзамен по математике и анализу, который является обязательным для поступления в большинство бизнес-школ. Хотя Манчестерская школа этого не требовала, он был подтверждением моих способностей и серьезности намерения учиться именно в менеджменте. С момента подачи документов до получения окончательного результата прошло примерно два-три месяца.

Отдельным вопросом для меня встал получения визы, ведь всем известно, что английский визовый центр не очень охотно предоставляет украинском право на въезд и пребывание в этой стране. В общем все было окончательно решено примерно за неделю-две до моего отлета.

О жизни благодаря смартфону

Самое ужасное, что с тобой может произойти в Манчестере - это потеря мобильного телефона. Ведь почти все требует использования мобильных приложений: стиральная машинка, все расчетные операции, подключение к университетскому вай фая, мобильный оператор и даже для теста в классе ты должен иметь соответствующую, установленную на телефон, программу. Вторым необходимым для существования здесь есть банковская карточка, ведь далеко не во всех магазинах принимают наличные, и через интернет здесь покупать все, особенно все виды билетов, значительно быстрее и удобнее.

Автор: inspired.com.ua Самое ужасное, что с тобой может произойти в Манчестере - это потеря мобильного телефона, ведь почти все требует использования мобильных приложений

Получить карту в отделении банка невозможно. Ты должен записаться в специализированный офис банка на время, прийти туда с пакетом документов, заполнить несколько форм и подождать еще где-то с неделю пока карта будет отправлена ​​по почте. С предыдущего опыта я не очень доверяла почте, как оказалось не зря. Первая карта потерялась где-то на пути в мой почтовый ящик, а вторую я получила через две недели. В общем чтобы наладить свою повседневную жизнь мне понадобился примерно месяц, и до сих пор возникают определенные вопросы, которые никогда не возникли в обычном мне среде.

Об учебном процессе

Большинство моего времени здесь занимает обучение. За четыре года в Могилянке, также включали полгода в вестернах (университет недалеко от Торонто), я научилась эффективно распределять время, много работать и недосыпать ночью. Однако это не возможно сравнить с тем, что я имею сейчас. В Манчестерском университете я получаю степень магистра по менеджменту, при том, что моя бакалаврская программа касалась социологии.

Автор: inspired.com.ua Автобусом ехать из Киева в Манчестер 6-9 часов

Моя нынешняя программа предусматривала возможное изменение специальностей. Но за год нам пытаются придать примерно такой же объем знаний, я получила за предыдущие четыре. Уже на первой неделе обучения нас заставили определить стратегию развития Ryanair и подготовить отчет о финансовом позиционирования небольшой компании. Для меня все это невероятно интересно, но и сложно, особенно когда имеешь искать в интернете значение как минимум двух сроков из одного предложения. Как и в украинских вузах, здесь есть разделение занятий на лекции и семинары, но баллы студенты имеют возможность получить только за групповые работы или экзамены, которые пишутся в конце семестра.

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Перед своим приездом я намеревалась продолжать работать дистанционно, однако сейчас понимаю, что совсем не имею на это свободного времени. Вместо этого в университете организовано большое количество различных студенческих групп, объединяемых по интересам. Здесь каждый может найти что-то для себя: от выгула собак на выходных к инвестированию средств и анализа работы финансовой бирже. Я присоединилась к всемирной волонтерской организации Enactus, где вместе с еще восемью девушками пытаемся запустить стартап, который бы помогал маргинализованным женщинам Манчестера получать дополнительный доход. Таким образом я нашла где и как полученные знания мгновенно применять на практике, хотя и не получаю за это финансового вознаграждения.

О ежедневных расходах

Относительно финансовой составляющей - я думала, что ситуация будет значительно хуже. Экономить здесь можно почти на всем, особенно на еде. Если покупать все на неделю вперед и готовить собственноручно, можно рассчитывать примерно на 40 фунтов (прим.- 1465 грн) в неделю, зато бургер в кафе обойдется в среднем от 5 до 12 фунтов. Единственное в чем я не могу себе отказать-это кофе. Однако и здесь есть свой секрет: в библиотеках после десяти вечера кофе в автоматах бесплатно. Так я начала учиться ночью.

Автор: inspired.com.ua В библиотеке вечером бесплатный кофе

Большинство брендов имеют скидки от 10 до 30 процентов для студентов, хотя и одежда здесь относительно недорогая. По собственному опыту, самое дорогое это билеты в Лондон и обратно. На дороге туда я пыталась сэкономить — двинулась автобусом, а не поездом, потому что железная дорога в Великобритании дорога. Даже самолетом от Манчестера до Лондона время дешевле, чем поездом! В общем, мое путешествие на автобусе должно было продолжаться 6 часов, но из-за аварии на трассе, оно заняло более 9 С тех пор я зареклась пользоваться автобусами. В противоположность от Лондона до Манчестера поездом всего 2 часа, при этом цена билетов очень зависит от времени, после 10 вечера можно найти студенческий билет менее чем за 20 фунтов, но если ехать между 5 и 7, заплатишь больше 100. Да, я поняла, что цена жизни здесь очень связана с ценностью времени — хочешь быстро и без усилий, плати больше.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.