Банк со слитками золота, тоннели с акулами: что можно бесплатно увидеть в Нью-Йорке

instagram Укранка рассказала, что можно бесплатно увидеть в Нью-Йорке

Можно бесконечно долго расхваливать достопримечательности Нью-Йорка. Но за неимением денег, не все можно увидеть.

Поэтому если денег не хватило и есть только на билеты, то можно устроить бюджетный отдых.

Украинка в Иnstagram с ником olesia_nyc назвала самые интересные места, куда можно сходить бесплатно в городе грез.

Достойные развлечения, на которые вы не потратите ни цента:

Федеральный резервный банк Нью-Йорка

Хотите увидеть золотые слитки на $ 415 000 000 000? Абсолютно бесплатно. Главное - записаться на экскурсию за 30 дней до похода. Около 98% золота принадлежит Центральным банкам других стран. Интересно, что перемещение золота требует использования специальной обуви, чтобы защитить ноги сотрудников в случае, если они впустят 28 фунтовый (около 12 кг) слиток на ноги.

Федерал-холл

Здание на Уолл-стрит в Нью-Йорке, в котором в 1789 году прошла первая инаугурация президента США и был принят Билль о правах. С понедельника по пятницу, с 9 до 5 вход в музей бесплатный.

Знаменитые ток-шоу

Хотите стать частью съемочной процесса the Daily Show, Good Morning America, The Tonight Show с Джимми Фэллон? Приходим к Рокфеллер Центра часов в пять утра (ограничений количество билетов), забираем свой пропуск, приходи обратно в назначенное время и "мама, я в телику!". Вот так просто!

Нью-Йоркский Аквариум

Акулы, панорамный туннель, шоу с морскими котиками и дельфинами. В общем, все как надо. Бесплатный вход по средам с 3 до 5 вечера.

Паром на Статен-Айленд

Мой единственный и неповторимый. Транспорт домой. И убежище "бюджетных" туристов, которые зажали 17$ за билет на Статую Свободы и решили посмотреть на монумент издалека. А если серьезно, то лучшей панорамы вы не увидите даже из Бруклина. При отправке открывается новая картинка каждую секунду. Паром бесплатный, ходит каждые полчаса круглосуточно.

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Американцы очень спортивные. Обычное явление видеть, как они бегают по улице. В парке висят на турниках. Все они совершенно разного возраста. 70-летние люди могут заниматься спортом наравне с молодыми. Дети школьного возраста преимущественно ходят на кружки. Цени на занятия самые разнообразные. Частные уроки тенниса, бальные танцы или фортепиано стоят дорого. Преимущественно доллар в минуту.