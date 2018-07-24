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среда, 25 июля 2018 00:16

Арендодатели хитростью выселяют квартирантов - украинка рассказала о жилье в Германии

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Арендодатели хитростью выселяют квартирантов - украинка рассказала о жилье в Германии
Чтобы снять квартиру в Германии, обязательно должна быть официальная работа. Фото: svitua

В Германии рядом с новыми зданиями немало хорошо знакомых украинцам хрущевок. Они достаточно популярны среди местных жителей из-за высокого спроса на аренду жилья.

Об этом рассказывает украинка Лина из Черновцов. Вместе со своим мужем три года живет и работает в Германии, говорится в сюжете ictv.

"Старые немецкие здания здания очень знакомые нам по стилю. Это связано с периодом, когда страна была под влиянием Советского Союза. Улица, на которой живу, раньше называлась аллеей Сталина, - рассказывает Лина. - Немцы не покупают жилье через перспективу постоянно жить на одном месте и высокую стоимость. Никого не интересует кредит, который придется выплачивать 40 лет. Поэтому здесь большая конкуренция на аренду. Это очень мешает найти жилье приезжим. Люди месяцами могут искать комнату или квартиру".

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По словам девушки, чтобы снять квартиру, обязательно должна быть официальная работа. С другой стороны, чтобы устроиться на работу – нужна официальная прописка.

"Жилищный вопрос решали через знакомых. Они советовали, где можно снять жилье или комнату. В другом випадко нужно было обращаться к риэлтору, что очень дорого. Плюс том, что арендаторам очень выгодно оставаться в той квартире, которую сняли в самом начале. Цена аренды практически не меняется. Агентства, которые сдают квартиры, не имеют права значительно повышать стоимость".

Повысить плату арендодатели могут в случае, если сделают для квартирантов что-то полезное.

"Часто арендодатели хитростью выселяют квартирантов. Намеренно делают небольшие улучшения в здании. Скажем, восстанавливают фасад или ставят новую сантехнику. Это позволяет на легальной основе поднять цену на аренду жилья и таким образом заставить арендаторов выселиться в поисках более дешевой арендной платы. Благодаря этому компании, которые владеют квартирами, смогут их сдавать новым арендаторам за заоблачные деньги".

В Иордании строят невисоки трехэтажные дома. Количество кварты на этаже варьируется в зависимости от социальной принадлежности района. Чем меньше квартир в доме, тем престижнее.

Там, где живут люди со средним уровнем достатка, максимум - три квартиры на этаж. Чаще всего одна или две. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья, которая 10 лет живет в Аммане. Вышла замуж за местного мужчину.

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