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понедельник, 23 июля 2018 00:15

В каждом доме есть комната для доморобитници - украинка о жилье в Аммане
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Автор: из архива Екатерины Колесниковой
  Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.
Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.

В Иордании строят невисоки трехэтажные дома. Количество кварты на этаже варьируется в зависимости от социальной принадлежности района. Чем меньше квартир в доме, тем престижнее.

Там, где живут люди со средним уровнем достатка, максимум - три квартиры на этаж. Чаще всего одна или две. Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья, которая 10 лет живет в Аммане. Вышла замуж за местного мужчину.

"Сначала мы арендовали квартиру в среднем районе без мебели. Платили за это 6 тысяч динар в год ($8,4 тыс. - Gazeta.ua). Квартира с мебелью стоит от 10 тысяч ($14,1 тыс.) и больше. Затем приобрели собственное жилье. За новую квартиру на 215 кв.м. и 100 метров двора отдали 135 тысяч динар ($190,5 тыс.). Но жилье уже с ремонтом — стенами, окнами, кранами, душем. Необходимая только мебель, - рассказывает украинка.

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"Для Украины наша квартира наверное считается большой, для Иордании - скорее стандартная. Имеем два зала и три спальни, в каждой из которых есть туалет с душем или ванной. Дополнительно есть еще один туалет и умывальник для гостей, это обязательно. Также есть кухня и комната для домработницы. Их делают почти во всех домах. По украинским меркам у нас 3 этаж. За иорданскими — первый. Ведь здесь дома вырубленные в каменных скалах. Часто позади дома гора, а впереди уже дорога. Первый и минус первый этажи имеют свои дворы. К ним ведут отдельные двери".

Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.
Фото: из архива Екатерины Колесниковой
Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.
Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.
Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.
Екатерина Колесникова из Запорожья 10 лет живет в Аммане.

По словам украинки, средняя зарплата в Иордании $635 - $700.

"Относительно цен на продукты, то мясо — около 8,47 долларов за кг. Хлеб здесь другой — это скорее лаваш. Он продается на развес, один килограмм стоит 60 центов. Упаковка на 25 яиц — почти 4 доларов. Каждый год все дорожает. Хлеб еще недавно стоил 30 центов", -подытожила Екатерина Колесникова.

В Китае для иностранцев под запретом мобильная связь. Чтобы поехать в другой город, необходимо проходить металлоискатель. О необычные китайские правила рассказывает эмигрантка Александра из Запорожья.

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