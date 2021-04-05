Вышел трейлер "Черной вдовы" от Marvel

Скарлетт Йоханссон играет шпионку и участницу команды Мстителей Наташу Романофф в фильме "Черная вдова" от Marvel. Фото: Imdb

Вышел трейлер Супергеройском фильма "Черная вдова" от киновселенной Marvel. Главную роль воплощает Скарлетт Йоханссон.

Действие фильма разворачивается после событий картины "Первый мститель: Противостояние". По сюжету, шпионка Наташа Романофф, более известная как Черная Вдова, убегает и сталкивается с опасной змовою.Змушена разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными отношениями, которые были в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Роли в картине также исполнили Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рейчел Вайс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер "Отряда самоубийц - 2"

Премьера фильма запланирована на 9 июля 2021 года. Одновременно с кинотеатрами лента выйдет на стриминговому сервисе Disney +.

На фоне пандемии Covid-19 Disney проведет глобальную реструктуризацию. Компания планирует отдать приоритет онлайн-стримингу вместо офлайн-бизнеса. Реорганизациется новый генеральный директор Disney Боб Чапек.