Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших

Скандал вокруг клуба Colectiv стал точкой невозврата для Румынии.

Об этом говорит румынский режиссер Александр Нанау. Снял фильм "Коллектив" о пожаре в бухарестском ночном клубе Colectiv 30 октября 2015-го. 27 человек погибли и 180 были ранены во время инцидента. Еще больше получили ожоги и умерли в больницах от несмертельных ран.

Дело расследует команда журналистов во главе с редактором "Спортивной газеты". Раскрывают мошенничество и коррупцию в сфере медицины, печатают разоблачительные, скандальные материалы. Тем временем новый министр здравоохранения позволяет следить как за своими усилиями по реформированию коррумпированной системы, так и за преградами на этом пути.

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Лента Александра Нанау получила две номинации на нынешний "Оскар" - "лучший документальный фильм" и "лучший международный фильм".

Постановщик представил картину на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Проходил в формате онлайн.

Автор: facebook.com Румынский спортивный журналист Каталин Толонтан (в центре) взялся за расследование пожара в ночном клубе Бухареста осенью 2015 года. Фильм о событиях "Коллектив" показали в центральной программе 18-го кинофестиваля Docudays UA

Где вы были в тот день? Что пожар в Colectiv возмутил в румынском обществе?

- В тот вечер я возвращался из ресторана с друзьями. Со всех сторон приближались кареты скорой помощи, которые встречались в одной точке и ехали дальше. Уже дома мы увидели в интернете, что произошло.

Это стало национальной трагедией. Жители столицы находились в шоковом состоянии. Ведь Colectiv был популярным местом - посещало много людей. Не только студенты, но и пожилые люди, участники любительских музыкальных групп. Почти каждый знал кого-то, кто был в этом клубе.

Заведение не имело права работать, ведь в нем был только один выход. Несмотря на это, пожарная служба и мэрия разрешили. Скорее всего - благодаря взяткам

Когда история начала приобретать огласку, для всех это был эмоциональный момент. Понимание того, что речь идет о коррупции, которая по сути и убила людей. Заведение не имело права работать, ведь в нем был только один выход. Несмотря на это, пожарная служба и мэрия разрешили. Скорее всего - благодаря взяткам.

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Однако еще больший шок был потом, когда власти начали врать о том, что румынская система здравоохранения способна вылечить пострадавших. Этим они убили многих пациентов, отказавшись направить их на лечение за границу. Большинство обожженных умерли из-за инфекций в местных больницах, а не в результате ожогов.

В какой момент для вас как режиссера стало очевидным, что должны работать с этой историей?

- Почти в начале. Вынужден был сделать перерыв, чтобы улететь в Афганистан и снять другое кино. Когда вернулся, мы создали команду и продолжили работать над проектом. Решали, с чьей точки зрения донести историю о коррупции и манипуляции, которые разрушили человеческие жизни.

Как поняли, что спортивный журналист Каталин Толонтан станет движущей силой ленты, что именно он способен донести эту историю?

- Мы осознали, что он и его команда могут стать героями нашего фильма-наблюдения. Потому что они были единственными среди журналистов, которые исследовали систему здравоохранения и показывали, что вся она базируется на лжи. Почти все остальные оказались неспособными задать правильные вопросы и только повторяли то, что эти некомпетентные мудаки каждые полчаса рассказывали по телевидению.

Журналистская команда стала известной, потому что благодаря им за решеткой оказались двое министров спорта и большие футбольные боссы

Каталин Толонтан работает в спортивном издании - самой старой газете Румынии. Вместе с коллегами занимается расследованиями коррупции более 25 лет. Сначала в мире спорта, а затем переключился и на политиков.

Эта журналистская команда стала известной, потому что благодаря им за решеткой оказались двое министров спорта и большие футбольные боссы. Это также одна из причин, почему информаторы во время национальной трагедии обратились к ним. Им доверяли, потому что другие медиа в Румынии очень предвзяты.

Сколько продолжалось производство фильма? Какие были трудности в процессе?

- Съемки проходили до конца 2017-го, то есть около полутора лет. Монтаж занял еще полтора. Основной вызов при создании фильма-наблюдения - подать такую ​​многогранную историю в сконцентрированном виде, найти центральные темы и построить сюжетные линии со многими персонажами.

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В этом случае вызовом стала и невозможность играть с временной структурой. Мы не могли менять порядок сцен, потому что все, о чем рассказываем - исторические факты. При такой жесткой структуре труднее найти свое кино внутри видеоматериала.

На чем делали акцент?

- Фильм прежде всего о жертвах, людях, переживших трагедию, и их семьях. Видим, как пожар и впоследствии обман врачей оборвали или изменили жизни. Боль - это что-то глубокое, универсальное и общее для всех героев нашей картины.

Снимать в больницах Румынии было невозможно - это как снимать в здании ЦРУ в США. Они знают: им есть что скрывать

Долго обсуждали, показывать ли сам пожар. Поняли, что стоит продемонстрировать зрителям, насколько быстро может измениться твоя жизнь. Развернуться на 180 градусов за какие-то секунды - и ты становишься зависимым от функционального общества. Надеешься, чтобы оно спасло твою жизнь. Актуальность потребности в функциональном обществе лучше всего можно почувствовать, "побывав" в эпицентре, пережив шок.

Не снимать в больницах, которые занимают центральное место в фильме - сознательное решение? Или это было просто невозможно?

- Снимать в больницах Румынии было невозможно - это как снимать в здании ЦРУ в США. Они знают: им есть что скрывать.

Но это не значит, что в начале трагедии не было телеканалов и съемочных групп, которые были настолько бесчувственными, чтобы в первые же дни прийти и снимать пациентов с ожогами.

Вторая часть ленты больше сосредоточена на политике. Ключевой персонаж - новоназначенный министр здравоохранения Влад Войкулеску. Как удалось получить к нему доступ?

- Новое технократическое правительство сначала назначило министром здравоохранения человека из системы. Такого же некомпетентного, как любой чиновник из рядов партии, который думал о ее защите, а не людей. Пытался защитить свою компанию по производству дезинфицирующих средств. Врал, что в больницах вполне безопасно, ведь пользуются этими разбавленными дезинфектантами.

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Технократическое правительство было вынуждено все же пригласить кого-то вне политической системы, чтобы вернуть ей лицо. Мы воспользовались этим, потому что новый министр пришел со стороны и стремился к прозрачности. Я попросил разрешения следить за его работой, как за журналистами. Влад Войкулеску был открыт к этому, хотя и понимал, что это вызовет ненависть и сопротивление со стороны системы. Никто из членов партии на такое не пошел бы. Если вы сделаете что-то подобное, вас сочтут предателем. К сожалению, политики до сих пор считают граждан своими врагами, а не работодателями.

Мы знали, что за нами следят, звонки на мой телефон записывают

Даже в "старых демократиях" всего мира людей удивляет, что мы получили такой доступ. Считают, что не имеют права на информацию изнутри собственных институтов. Это свидетельствует, что наше понимание политики до сих пор несколько неправильное. Вправе знать, что происходит, тем более в системе здравоохранения.

Во время съемок вы имели дело с конфиденциальной информацией, следили за резонансным расследованием. Могли ли герои фильма и ваша команда оказаться в опасности из-за этого?

- Служба разведки Румынии до сих пор имеет огромное влияние и наибольшее количество агентов в Европе. Даже больше, чем у американского ФБР. Мы знали, что за нами следят, звонки на мой телефон записывают. Мы ежедневно копировали весь видеоматериал на несколько носителей и прятали их. Затем отправляли за границу компаниям, которые занимаются хранением. Это и все. Мы не могли сделать ничего, кроме как вести себя очень профессионально и защищать отснятое от тех, кто мог повредить.

Как скандал вокруг Colectiv отразился на румынском обществе?

- Это история о большом обмане на государственном уровне. Скандал вокруг клуба Colectiv стал точкой невозврата для Румынии. Начались коренные изменения в обществе. Начали иначе голосовать. Благодаря этому у нас появились новые реформаторские партии, созданные более молодыми людьми, которые пришли из частного бизнеса. Для них политика не была делом жизни, в отличие от старых чиновников.

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Одно из главных изменений - формирование гражданского общества. Сейчас именно общественные организации строят больницы на частные пожертвования от всех нас. А во время пандемии поставляют оборудование врачам и строят мобильные ковидные госпитали. Государственные же не действуют, потому что их возвели для освоения средств. Стоят закрытые.

Не наказан ни один врач, лживый министр или заведующий госпиталем, который запрещал вывозить пациентов

Но со времени пожара в Colectiv ни одного человека не привлекли к ответственности. Все на свободе. Не наказан ни один врач, лживый министр или заведующий госпиталем, который запрещал вывозить пациентов. Даже люди из фармацевтической компании, которые в течение 10 лет разводили дезинфектанты водой для 350 больниц, до сих пор не за решеткой. Это все, что можно сказать о независимой румынской системе правосудия, которая не работает или сведена на нет.

Лента вышла в прокат в Румынии незадолго до пандемии. Также показывали на канале HBO. Сколько людей посмотрели и какое влияние имела на общество?

- Две недели шла в кинотеатрах до их закрытия из-за карантина. Посмотрели 25 тысяч человек, что очень много для Румынии. Обычно для документалистики максимум составлял 3-5 тысячи зрителей за много недель. На HBO стала самым популярным фильмом за целый год.

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Влияние трудно оценить. Видим, что на телевидении о картине пытаются молчать. Однако после премьеры возросло количество журналистских разоблачений. Выходило в 10 раз больше сюжетов в день. Это свидетельствует, что люди начали задумываться о собственной позиции.

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18-й Docudays UA длился 26 марта по 4 апреля. В этом году фестиваль посвятили праву человека на здоровье. Тема - "Полное выздоровление". Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками. В международном конкурсе Docu/Мир победила картина "Укрощение сада" грузинского режиссера Саломе Джаши. Рассказывает о хобби бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. С 2016-го собирает столетние деревья, растущие вдоль побережья страны. Их выкапывают и перевозят в сад чиновника, привязывают железными тросами. Большинство экранного времени занимает перевозка бука весом более 1 тыс. т. Дерево окапывают, обшивают досками, грузят на платформу, буксируют двумя тягачами. Затем переносят на баржу, везут по морю, перебрасывают на пирс. Главную награду национального конкурса Docu/Украина получила "Земля Ивана" Андрея Лисецкого об одном из последних народных художников Украины Иване Приходько из села Дударков Бориспольского района Киевской области. Рисует зверей и птиц, казаков, ангелочков, орнаменты. Делает деревянные игрушки. Поет и танцует, проводит ритуалы. Приз зрительских симпатий достался французской постановщице Элеонор Вебер. В основу фильма "А ночи уже больше не будет" положила архивные видео американских и французских военных в Афганистане, Ираке, Сирии. Лауреаты получили по $1 тыс.