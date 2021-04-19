Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей

Грусть - это не то, что надо пережить. А то, с чем нужно научиться жить.

Об этом говорит датский режиссер Катрине Филп. Сняла фильма "Что-то прекрасное осталось позади" об организации "Хорошее горе" в американском штате Нью-Джерси. Создает центры психологической поддержки. Работают с детьми, недавно потеряли кого-то из родителей или обоих.

Лента изображает, как "Хорошее горе" помогает научиться говорить о смерти и справиться с эмоциями от пережитого.

Постановщица представила ленту на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Проходил в формате онлайн.

Автор: facebook.com Документальный фильм "Что-то прекрасное осталось позади" совместного производства Дании и США показывает, как в американском консультационном центре "Хорошее горе" помогают детям, у которых недавно умерли родители или близкие, справиться с опытом потери

Когда решили сделать кино на эту тему?

- Все началось с того, что приблизилась к ситуации, когда могла потерять сестру. Я наблюдала беспомощность своих близких, которые оставались рядом с ней, когда она боролась за жизнь. К счастью, сестре удалось выжить, но это повлияло на всю нашу семью.

Тогда захотела исследовать эту тему. Было интересно, как дети переживают печаль и горе. Подумала, что было бы прекрасно послушать, насколько они могут быть открытыми к различным вопросам. И так же взрослые вокруг. Эта идея захватила меня.

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Несколько лет спустя мои продюсеры услышали. Мы начали искать, узнавать. Нашли место "Хорошое горе" в Нью-Джерси, директор которой сразу пригласил нас снимать. Начали уже через две недели.

В фильме нет повествования в кадре или за кадром. А когда говорят взрослые, то обращаются не к аудитории, а к детям в центре. Почему выбрали именно такой подход?

- Мы не обращаемся к зрителю, не привлекаем экспертов для объяснения этапов переживания печали. Просто выслушиваем детей. Они фантастически сильны. Рассматриваем грусть с их точки зрения - с самого начала считали, что так делать правильно. Передаем их восприятие. У них много мудрости и стойкости, которой мы, взрослые, могли бы поучиться.

В "Хорошее горе" приходят, чтобы переживать печаль, травматический опыт вместе. Общаются на групповых встречах. Дают волю своему отчаянию. Могут покричать или поиграть. Например, в комнате с кинетическим песком, которого приятно касаться и лепить из него фигуры и здания. Игра - вообще прекрасный способ, благодаря которому дети выходят из своей печали.

Автор: facebook.com Режиссер Катрине Филп закончила Национальную киношколу Дании в 2009 году с документальным коротким метром "Книга Мири". В 2014-м получила Приз зрительских симпатий на Американском фестивале документального кино за свой дебютный полный метр "Танцуй для меня". В том же году стала соучредителем продюсерской компании Good Company Pictures. В прошлом году лента Катрине Филп "Что-то прекрасное осталось позади" получила Приз главного жюри за полнометражный документальный фильм на фестивале SXSW в США

Как удалось достичь, чтобы дети привыкли к камере, к вашему присутствию?

- Семьи наших героев быстро начали ощущать комфорт рядом с нами. Доверие - в таком случае самое важное. Потому что камера могла быть дополнительным давлением. Никогда не знаешь, когда можешь просто открыть дверь и запустить съемочную группу. Работа над документалистикой - это как танец. Неизвестно, как герои будут вести себя и как вам реагировать в следующее мгновение. Надо просто почувствовать их состояние, атмосферу в помещении центра. Мы знали, когда надо выключить камеру.

Какие были особенности съемок?

- Снимали в течение года с перерывами. На съемки летала с другой стороны Атлантического океана. В течение последнего месяца вообще переехала из Копенгагена в Нью-Джерси на временное проживание вместе с мужем и двумя детьми.

Мы перестали быть просто съемочной группой. Чувствовали себя друзьями. За несколько дней дети из "Доброго горя" привыкли к нашему присутствия, нашли с нами общий язык. Особенно с моим мужем. Он потерял мать, еще когда был маленький. Поэтому также ползал по полу вместе с детворой.

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Во время съемок неожиданно умер мой отец. Это была значительная потеря для меня. Поэтому стала будто частью сообщества "Доброго горя". Это была терапия. Я признала, что нормально - переживать горе. А также радоваться, что удалось всю жизнь прожить с отцом. Не все имеют такую ​​возможность.

Автор: facebook.com Фильм "Что-то прекрасное осталось позади" показали в центральной программе "Полное выздоровление" 18-го кинофестиваля Docudays UA. Посвящен работе организации "Хорошее горе" в Нью-Джерси. Предлагают целостный подход к траура. Учат детей, как справиться с горем и прожить печаль со смелостью, искренностью, юмором и любовью

Чувствуете ли, что лента изменила вас лично?

- Да. Меня вдохновили дети из "Доброе горя". Научили стойкости.

Также я видела, как они сосуществуют и переживают похожий кризис потери. Но могут быстро входить и выходить из чувств. В одно мгновение счастливые и довольные, а в другую могут быть печальными. Это очень чистые, настоящие чувства. Горе похоже на волны. Иногда вы наверху, а иногда в отчаянии. К тому же грусть отличается у каждого человека.

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Мы создавали фильм, чтобы траур перестал быть темой табу. Чтобы об этом могли открыто говорить. Делиться своими чувствами и эмоциями, не бояться разговоров о смерти. Я думаю, что дети как раз нам показывают, как надо реагировать на потерю близкого человека.

На самом деле речь идет о продолжении жизни. Грусть - это не то, что надо пережить. А то, с чем нужно научиться жить. Ведь останется навсегда. Организация не учит исключительно справиться с горем. А объединяет людей, имеющих подобный опыт, помогает найти взаимосвязь.

Мы не обсуждаем подобные вопросы в нашей стране. Тема до сих пор считается некультурной, из-за нее люди чувствуют себя неудобно. Чувствовали ли подобное у себя на родине? Для вас это способ как раз решить проблему?

- Делали ленту в США, потому что у них есть целые организации, которые занимаются этой проблемой. Предлагают различные подходы, как справиться с горем.

А в Дании на самом деле не всегда говорят о глубоких чувствах. Или делают это приватно, закрыто. Мне кажется, это характерно для многих стран. Трудно проговаривать обычные, понятные, хотя и тяжелые эмоции.

Благодаря кино хотела преодолеть эту проблему. Когда встречаем людей, которые кого-то потеряли - способны лучше и легче обсуждать это. Так можем помочь друг другу, поддержать словом, эмпатией. А во время пандемии есть особое чувство общности, единства. Определенным образом сейчас весь мир в печали. И надо найти взаимосвязь. Это то, что делает нас людьми.

Лента отражает, как нам надо справиться с таким полным стресса периодом в нашей жизни. Это путешествие, которое излечивает.

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18-й Docudays UA длился 26 марта по 4 апреля. В этом году фестиваль посвятили праву человека на здоровье. Тема - "Полное выздоровление". Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками. В международном конкурсе Docu/Мир победила картина "Укрощение сада" грузинского режиссера Саломе Джаши. Рассказывает о хобби бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. С 2016-го собирает столетние деревья, растущие вдоль побережья страны. Их выкапывают и перевозят в сад чиновника, привязывают железными тросами. Главную награду национального конкурса Docu/Украина получила "Земля Ивана" Андрея Лисецкого об одном из последних народных художников Украины Иване Приходько из села Дударков Бориспольского района Киевской области. Рисует зверей и птиц, казаков, ангелочков, орнаменты. Делает деревянные игрушки. Поет и танцует, проводит ритуалы. Приз зрительских симпатий достался французской постановщице Элеонор Вебер. В основу фильма "А ночи уже больше не будет" положила архивные видео американских и французских военных в Афганистане, Ираке, Сирии. Лауреаты получили по $1 тыс.