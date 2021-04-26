Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны

Автор: Arthouse Traffic Актриса Оксана Черкашина в фильме "Плохие дороги" сыграла военного медика. Везет домой тело убитого командира с фронта, по сюжету. Получила номинацию на нынешнюю "Золота дзиґу" за лучшую женскую роль

15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа 2021" получила драма "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит. Содержит пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных.

На втором месте - "Атлантида" Валентина Васяновича о Донбассе после окончания войны с Россией. Имеет 11 номинаций.

- Вся интрига вокруг этих двух фильмов. Действительно самые сильные, - говорит кинокритик Антон Филатов. - Другое дело, что оба посвящены Донбассу. Как будто ничего другого в Украине не происходит. Никто не развивает свой бизнес, не лечит людей, не занимается строительством, не создает семью и не пытается наладить в ней микроклимат.

Разве не острый вопрос здорового питания? Экологии, в частности зеленой энергетики? Нетоксичного общения? Чернобыля? Медицины? И это лишь несколько примеров.

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Много проблем, которые тревожат украинцев, в нашем кино прошлого года не отображаются. Все свелось к одной. Достаточно посмотреть на пятерку номинантов на "лучший фильм". Четыре про нынешнюю российскую агрессию. И один – про войны на протяжении нескольких столетий. Отечественные киношники не хотят разговаривать ни о чем другом.

Чем объясняется такая сосредоточенность на теме?

- В последние годы была сильная установка Госкино на патриотические картины. Многие пытались дипломатично перекрутить формулировку и сказать, что патриотическое - это качественное кино. Неважно о чем. Поднимет имидж страны, каждого отдельного украинца и всего нашего кинематографа.

Но это только на словах красивое объяснение. А по факту понималось буквально, тупо и очень по-советски. Если патриотизм, значит должен быть государственный флаг, армия, защитник отечества.

Остался примитивный, хуторянский, совковый подход к созданию кино. И так немного выделяется средств и снимается. А больше половины – военные истории. При этом во многих – однобокий взгляд. Как нас атаковали, как обидели, какие украинцы хорошие, а все плохие. Шедевры жанра – как "Дюнкерк" или "1917" из последних – не сводятся к односторонней трактовке того, что происходит на поле боя.

Если мы не станем критически подходить к событиям на Донбассе – эта херня никогда не закончится. Если не будем прямо называть вещи своими именами, то уже сейчас допускаем неправду. А когда заложим неточности в формулировках, что есть добро, что есть зло на Донбассе – в итоге можем исказить картину.

Нужна быстрая и честная реакция на события. Оперативно разобраться, сделать выводы из ситуации и создать великое кино. В Украине не сняли ни одного шедевра про российско-украинскую войну. Хотя продолжается уже восьмой год. Несмотря на то, что государственные органы типа Минкульта и Госкино всячески поощряют такое кино.

Как оцениваете фильм "Плохие дороги"?

- Среди всего некачественного барахла, отмеченного клеймом "патриотическое кино Украины", нашлось несколько достойных работ. Которые не играют с однобокостью, не делают перегибы. Актуальные, острые, критические фильмы, хоть и не шедевры.

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Одно из таких исключений - "Плохие дороги". Показывает глубокие психологические портреты, мировоззренческие конфликты. С потрясающими актерскими работами, которые смогли передать под увеличительным стеклом, насколько сложные противоречия происходят внутри участников конфликта.

Кино вовремя появилось. Важное для всех, кому небезразличны события на Донбассе. Имеет больше всего шансов получить главный приз. При этом не выдающееся. Сильное событие на фоне отечественного кинематографа. Но не в масштабе Европы.

Что скажете об "Атлантиде"?

- Второй фаворит, но скорее фестивальный. В Венеции получил самую солидную награду в истории современного украинского кино.

Такая работа не должна собирать огромную аудиторию в кинозалах или на стриминговых платформах. Это произведение искусства. А национальная кинопремия должна быть ориентирована на картины для широкого зрителя. Но у нас фильмов немного, выбирать не из чего. Поэтому одни и те же и на фестивалях, и в широком прокате, и на "Дзиге".

"Атлантида" - не лучшее кино, чтобы разобраться в происходящем на Донбассе. Это авторское высказывание. Васянович предлагает свою трактовку, каким видит будущее региона. Лента в буквальном смысле немного оторвана от реальности, потому что события происходят через несколько лет.

"Плохие дороги" - более зрительский фильм? Несмотря на то, что оба авторские.

- Авторский не значит фестивальный. Спилберг, Нолан, режиссеры "Мстителей" братья Руссо снимают чисто авторское мейнстримовое кино. Заточенное на то, чтобы собрать большую аудиторию, рассказать ей офигенную историю и донести полезные месседжи.

Фильм Ворожбит - тоже авторское кино. Было на Венецианском кинофестивале, но если бы не попало – не стало бы ни хуже, ни лучше. Все равно нашло бы своего зрителя.

Лента обращается к людям, которые не тусуются на фестивалях, а ходят в обычные кинотеатры. Которые живут и на Востоке, и по всей Украине. В любой точке страны покажи "Плохие дороги" – и это стоит посмотреть.

С другой стороны, специфический фильм Васяновича многим будет неинтересен. На первом месте не то, что хочет увидеть зритель, а что стремится сказать сам автор. Трансформирует реальность, чтобы смоделировать ситуацию ближайшего будущего.

Какое видение будущего Донбасса предлагает Васянович?

- Это его личное мнение, фантазия. Не означает, что понимает, как в перспективе будет развиваться целый регион. Этого не знают даже умнейшие ученые из крутых университетов, которые анализируют данные. При всех их дипломах и профессорском опыте. А Васянович - не политолог, аналитик или прогнозист.

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Режиссер смоделировал ситуацию, что через пять лет Украина победила. Но земля после войны загрязнена, отравлена, нашпигована минами. Комфортнее жить машинам, чем людям, которые их обслуживают, а не наоборот, как должно быть. Автомобили, тракторы, танки, поезда чувствуют себя куда лучше.

Это не прямым языком говорится. Образный ряд с постоянными подтекстами и символами внутри кадра подводит к тому, что поствоенный Донбасс принадлежит, прежде всего, механизмам.

Главный герой возит воду. Есть один потрясающий эпизод, когда приезжает на локацию на встречу. Через кадр проезжает большой экскаватор и в ковше везет покрышку для землеройных машин. Скрывается за кадром. Через несколько секунд возвращается уже с погрузчиком в зубах. Как кошка несет своего котенка. Будто родитель-машина накормила покрышкой механизированного ребенка, взяла его в зубы и потащила куда-то.

Такой символизм – одно из главных достоинств в этом кино. Даже круче смотрится, чем финальная сцена секса среди трупов. Затяжная, мерзкая, раздражающая.

У Васяновича депрессивный, упадочный взгляд. Но колоритный, ярко выраженный на экране. Насколько это близко к реальности? Думаю, очень далеко. На территориях в последующие годы после страшного кризиса войны обычно происходят большие изменения, начинается более живая активность. Я не видел, чтобы где-то в Европе было настолько ужасно после боевых действий, как это показал Васянович.

Как Ворожбит раскрывает тему?

- Если Васянович сосредоточен больше на территории, то Ворожбит – на человеке. Посттравматический синдром - колоссальная травма, с которой тяжело работать и за всю жизнь можно не избавиться. Но что за этим стоит, как война может навредить психике – отображено в "Плохих дорогах".

Кино достаточно статичное, форма театра не до конца вышла из фильма. Но главное тут – не киноязык как таковой, а портреты. Самое ценное – неоднозначные, надорванные персонажи. В кадре нет боевых действий, большого количества войск, скопления вооружения. Акцент на психологии отдельных людей. На их примерах режиссер показывает, как кошмар войны портит и уничтожает жизнь. Что информация, которую там видишь, тотальная токсичность, которую в себя впитываешь – может навредить сильнее, чем оружие.

В "Атлантиде" тоже герои с посттравматическим синдромом. Но там речь идет о последствиях, а в "Плохих дорогах" - о причинах.

- Можно и так сказать. Персонажи Васяновича остались на Донбассе и пытаются как-то работать, изменить жизнь или приспособиться к обстоятельствам. Не избавились от своих военных травм. Физически здоровы. Но психологически находятся в катастрофическом состоянии.

Ворожбит показывает, откуда эти травмы произрастают.

На третьем месте по количеству номинаций - "Толока". Представлена в девяти категориях.

- Мне непонятно, почему музейный, нафталиновый фильм Михаила Ильенко включили в топ-5 украинских лент года. Это дремучая, кривая халтура.

Не веришь в происходящее на экране. Это не настоящие события, не живая история. Костюмы и грим выглядят ужасно. Сделано на уровне бедного провинциального театра. Когда видно, что актер в парике, что у него накладные усы, чистенькая, выглаженная декоративная историческая одежда.

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Сюжет составлен из набора историй, которые рассыпаются на куски. Объединяющая линия – банальная. Несмотря на столетия невзгод, войны и врагов, есть люди, которые самоотверженно пытаются восстанавливать из руин хату. Чтобы выживать и жить дальше, несмотря ни на что. За окном все-таки 2021 год. Много прогрессивных, оригинальных идей разворачиваются на территории Украины. Уже спутники запускаем в космос и разрабатываем высокие технологии – какая нахер хата?

Единственная отличительна черта картины – фантасмагорические образы. Это тоже авторское кино, есть свой стиль – но не перекрывает остальные косяки.

Как объяснить такое количество номинаций?

- Это выглядит неестественно. 449 членов Украинской киноакадемии – узкая группа, где все друг друга знают много лет. И голосуют часто не потому, что фильм классный, а просто по дружбе. Подозреваю, что тут похожая история.

"Золоту дзиґу" вручают с 2017-го за профессиональные достижения в развитии украинского кино. В этом году будут определять лауреатов в пятый раз - в 23 номинациях. На награду за лучший фильм претендуют пять лент. События фильма "Плохие дороги" разворачиваются в Донбассе в течение 2015-го. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Женщина-врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету. Действие "Атлантиды" происходит в 2025-м, после будущей победы Украины в войне с Россией. Донбасс освобожден от оккупантов, но его территории признаны непригодными для проживания. Военный Сергей возвращается в родные места. Ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших. В документальной работе "Земля голубая, будто апельсин" говорится о семье из прифронтового городка Красногоровка Донецкой области. Мать-одиночка Анна Гладкая воспитывает четверых детей - двух старших дочерей и двух сыновей. Имеют различные увлечения, играют на музыкальных инструментах. Вместе снимают любительское кино о своей жизни во время войны. Сюжет картины "Толока" длится 400 лет. Охватывает историю Украины от Казачества до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Катерина пообещала трем казакам выйти замуж за того, кто освободит из турецкого плена ее брата, а на самом деле возлюбленного. Не старея, веками ждет его. Снова и снова отстраивает разрушенный дом. У Катерины появляются приемные дети, внуки и правнуки, ее семья становится больше. "Черкассы" рассказывают о тральщике "Черкассы", который в марте 2014-го оказывал сопротивление россиянам на озере Донузлав.