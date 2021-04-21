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среда, 21 апреля 2021 15:11

Объявили номинантов "Золотої Дзиґи 2021"

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Объявили номинантов &quot;Золотої Дзиґи 2021&quot;
На странице Украинской киноакадемии огласили короткий список номинантов премии "Золота дзиґа". Сама церемония состоится 3 мая. Фото: УНИАН

Объявили номинантов "Золотї Дзиґи 2021". Остается интрига, какие фильмы и актеры будут представлены в главных категориях премии.

Лучший фильм

"Атлантида"

"Земля блакитна, ніби апельсин"

"Погані дороги"

"Толока"

"Черкаси"

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко)

Васянович Валентин ("Атлантида")

Ворожбит Наталияя ("Погані дороги")

Ильенко Михаил("Толока")

Лучшая мужская роль

Юрий Кулинич ("Погані дороги")

Евгений Ламах ("Черкаси")

Андрей Римарук ("Атлантида")

Лучшая женская роль

Марина Климова ("Погані дороги")

Марина Кошкина ("Забуті")

Иванна Сахно ("Пік страхі")

Оксана Черкашина ("Погані дороги")

Лучшая мужская роль второго плана

Олег Примогенов ("Толока")

Дмитрий Сова ("Черкаси")

Сергей Соловьев ("Погані дороги")

Дмитрий Хомяк ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

Лучшая женская роль второго плана

Ирма Витовская-Ванца ("Казка старого мельника")

Оксана Воронина ("Погані дороги")

Юлия Матросова ("Погані дороги")

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Лучший грим

Анна Лукашенко ("Атлантида")

Эльвира Мамедова ("Погані дороги")

Мария Петровская ("Безславні кріпаки")

Лучшая режиссерская работа

Валентин Васянович ("Атлантида")

Наталья Ворожбит ("Погані дороги")

Михаил Ильенко ("Толока")

Лучший сценарий

Валентин Васянович ("Атлантида")

Наталья Ворожбит ("Погані дороги")

Михаил Ильенко ("Толока")

Лучшая операторская работа

Валентин Васянович ("Атлантида")

Владимир Иванов ("Погані дороги")

Вячеслав Цветков ("Земля блакитна, наче апельсин")

Лучший монтаж

Иван Банников ("Земля блакитна, наче апельсин")

Валентин Васянович ("Атлантида")

Александр Черный ("Погані дороги")

Лучшие визуальные эффекты

Алексей Москаленко ("Атлантида")

Алексей Москаленко ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

Артем Сушильников ("Пік страху")

Станислав Толмачев ("Толока")

Лучший полнометражный документальный фильм

"Зарваниця"

"Земля блакитна, начеапельсин"

"Юкі"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Бульмастиф"

"ІНО"

"Схрон"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Історія України за 5 хвилин"

"Прізвище в кишені"

"Риска"

Лучший игровой сериал

"И будуть люди"

Абсолютно брехлива історія"

"Zалежні. Перші ластівки

"Спіймати Кайдаша"

Лучшая работа художника-постановщика

Адамович Роман, Кищук Николай ("Толока")

Одуденко Владлен ("Атлантида")

Пшеничникова Марина ("Погані дороги")

Тодоратьева Диана ("Безславні кріпаки")

Лучший дизайн костюмов

Отенко Галина, Керо Мария ("Толока")

Степанеева Наталья ("Безславні кріпаки")

Шеремета Каролина ("Атлантида")

Яремий Андрей ("Погані дороги")

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Лучшая музыка

Байбаков Антон ("Черкаси")

Вишневский Роман ("Толока")

Гронский Владимир ("Передчуття")

Скорик Мирослав ("Тарас. Повернення")

Лучшая песня

"Вільна", Тина Кароль и Юлия Санина ("Віддана")

"Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами воєнного стану")

Музыка - Юрий Юрченко, слова - Максим Кривцов

"Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот")

"Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")

Музыка - Милош Елич

Лучший звук

Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров")

Мостовой Артем ("Толока")

Степанский Сергей ("Атлантида")

Выбирать лучший фильм кинопремии "Золота дзиґа" в номинации "Премия зрительских симпатий" будут зрители. Голосование будет проходить на сайте "Сегодня" до 12 апреля.

Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

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