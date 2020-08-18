Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат

Автор: kinofilms.ua Актриса и балерина Иванна Ильенко в фильме "Толока" сыграла Катерину. Снова и снова поднимает из руин свой дом, который уничтожают испытания в течение четырех веков истории Украины. Ленту показывают в кино с 20 августа

20 августа во прокат вышел фильм "Толока" режиссера Михаила Ильенко. Создан по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості".

Действие ленты длится 400 лет. Охватывает историю Украины от Казачества до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Главная героиня Катерина пообещала трем казакам выйти замуж за того, кто освободит из турецкого плена ее брата, а на самом деле возлюбленного. Не старея, веками ждет его. Снова и снова отстраивает разрушенный дом. У Катерины появляются приемные дети, внуки и правнуки, ее семья становится больше, по сюжету.

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"Произведений Шевченко в кинозалах не было 60 лет, - говорит Михаил Ильенко. - "Толока" - первая экранизация Кобзаря в независимой Украине, созданная для широких экранов.

Толока - это забытая традиция, когда всем селом люди из подручных материалов строили за несколько дней жилье тем, кому это было нужно. Объединяла и спасала украинцев, приучила к единству. Собственно, это и делает Катерина. Спасает и свой дом, и тех, кого он приютил.

Когда Украина рвали на куски, нас объединяла толока. Это стратегия выживания, тайное оружие против войн, Голодомора, репрессий, разрушения украинского села, Чернобыля. Это код из нашей генетической памяти, который пробуждается во времена испытаний и активизирует все для победы. Майдан, добровольцы, волонтеры - тоже толока.

Показываем, что Украину много раз пытались уничтожить, но не удалось. Возрождается так же, как воскресает украинский дом. Хотим поделиться этой уверенностью.

Делал фильм по формуле "мы для нас о себе". Мы задолжали зрителю зеркало, чтобы смотреть в него время от времени. Лента является пошаговой инструкцией по строительству жилья в кризисные ситуации при отсутствии шансов на выживание. Это машина времени, которую можно взять напрокат на два часа".

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Главные роли исполнили актеры Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Олег Примогенов, Мирослав Гай. В камео появились звезды украинской культуры: Ахтем Сеитаблаев, Олег Скрипка, Сергей "Фома" Фоменко, Олег "Фагот" Михайлюта, Иван Леньо, Галя и Леся Тельнюк, Тарас Компаниченко, Дмитрий и Виталий Капрановы.

Перед стартом проката команда фильма объявила о совместном проекте с фондом "Вернись живым", по условиям которого 7 гривен с каждого билета на "Толоку" будут перечислены Фонду и направлены на помощь армии.

Идея создания фильма о феномене толоки появилась у Михаила Ильенко в 1967 году после разговора с братом, режиссером Юрием Ильенко. В основу легли 66 строк баллады Шевченко "У тієї Катерини", а дополнился сюжет воспоминаниями из детства актера Ивана Миколайчука. Работа над лентой велась с 2013-го, с перерывами. Силуэты действующих лиц начали вырастать после встреч Ильенко с добровольцами и волонтерами АТО, к которым постановщик ездил в течение 2014-2016 годов, показывая фрагменты незавершенной "Толоки" вместе с картиной "ТотКтоПрошелСквозьОгонь". По замыслу режиссера, первыми зрителями "Толоки" стали военнослужащие и мирное население зоны проведения Операции объединенных сил. Допремьерный тур ленты прошел осенью 2019-го. Ильенко и актеры посетили более 12 городов и поселков Донецкой и Луганской областей.