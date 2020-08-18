Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат

Автор: kino-teatr.ua Актеры Богдан Бенюк (справа) и Анатолий Максимюк сыграли бойцов на Донбассе в драмедии "Схидняк". Дебютный автобиографический фильм режиссера, бойца АТО Андрея Иванюка показывают в кино с 20 августа

Драмедия "Схидняк" режиссера Андрея Иванюка вышла в прокат 20 августа. Рассказывает о дне из жизни двух военных на Донбассе.

Главные герои - местный житель, рабочий с позывным "Борода" и его побратим из Западной Украины на позывной "Режиссер". Едут автомобилем на легковушке с передовой в Северодонецк, чтобы в штабе "выбить" все необходимое для обеспечения подразделения. Проезжают блокпосты, прифронтовые города и села, общаются с людьми, по сюжету.

Андрей Иванюк - ветеран войны на Донбассе. Поставил фильм на основе своих дневников.

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"Нам нужно кино, показывающее внутренний мир людей на войне. Пожалуй, "Схидняк" будет первой ласточкой в таком плане, - говорит актер Богдан Бенюк. Исполнил роль "Бороды". - Андрей Иванюк - непосредственный участник боевых действий. Поэтому надеюсь, что мы смогли передать все правдиво.

Взаимоотношения персонажей становятся свободными на один день пребывания на этой войне. Выехав с нулевой точки и вернувшись вечером обратно на свое место, они делают то, что в быту мы называем повседневным. Оказывается, на фронте также есть вещи, которые превращают страшное слово "война" в рутинную ситуацию. Очень важно, чтобы мы познавали с разных сторон то, что так связано с нашей жизнью.

Один герой разговаривает на украинском языке, второй - на русском. Все, кто любит свою землю и страну, одинаковые в убеждениях. Независимо от того, живут на западе или на востоке. Это важнейшая мысль фильма".

Съемки фильма проходили летом 2018-го в селе Степное, на полигоне Широкий Лан Николаевской области и в столице. Премьера состоялась в прошлом году на 10-м Одесском международном кинофестивале.

"Схидняк" по жанру - роуд-муви и бадди-муви (поджанр, в котором двое главных героев связаны дружбой. - Gazeta.ua), - говорит кинокритик Денис Буданов. - Это маленькое, диалоговое кино о жизни на линии фронта с правильным, нужным месседжем - показать портреты воинов без пафоса. Они обсуждают войну, жизнь на Донбассе, язык. Иногда ссорятся. Персонаж Бенюка говорит, как в регионе трудно: "Ты вот поедешь потом к себе, а я останусь".