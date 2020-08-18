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среда, 19 августа 2020 00:45

Украинский фильм о Донбассе попал в лонг-лист "европейского Оскара"

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Автор: Arthouse Traffic
  Андрей Рымарук в фильме "Атлантида" играет военного, который возвращается в родные места после освобождения Донбасса от оккупантов. После закрытия металлургического комбината ищет другую работу в опустошенном войной регионе
Андрей Рымарук в фильме "Атлантида" играет военного, который возвращается в родные места после освобождения Донбасса от оккупантов. После закрытия металлургического комбината ищет другую работу в опустошенном войной регионе

Драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича стала потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии. Фильм отобрали в лонг-лист, в котором 32 претендента.

"События разворачиваются в 2025 году после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", - говорится в анонсе ленты.

Все роли сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемочный процесс проходил в Мариуполе и Киеве.

Европейский киноприз присуждается с 1988 года и является европейским аналогом "Оскара". В прошлом году в длинный список European Film Awards попал фильм "Домой" Наримана Алиева.

В этом году в лонг-листе также историческая драма "Окрашенный птенец" совместного производства Чехии, Словакии и Украины.

Финальный список номинантов объявят 7 ноября.

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"Попадание в шорт-лист или номинация на премию Европейской киноакадемии даст нам возможность еще раз напомнить всем о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что если мы не остановим агрессора сегодня, завтра может не наступить", - говорит Валентин Васянович .

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты". Там лента получила историческую для Украины победу - награду за лучший фильм. Позже картина получила специальную награду жюри на Токийском кинофестивале, принимала участие в кинофестивале в Торонто и еще 60-и кинособытиях.

33-я церемония вручения Европейского киноприза состоится 12 декабря в Рейкьявике, Исландия.

"Атлантида" выйдет в прокат 5 ноября.

"На Донбассе происходит масштабная катастрофа, которая будет иметь многочисленные последствия. Мощное напоминание об этом не помешает и европейцам, и тем украинцам, которые "устали" от войны, - говорит кинокритик Лукьян Галкин. - Оккупированный Донбасс - Атлантида, которую нельзя похоронить под водой, которую поднимать со дна придется всей стране. Иначе все жертвы окажутся напрасными. Фильм Васяновича напоминает, что наследие войны продлится долгие годы после победы. Звучит безрадостно, как сама лента. Но когда персонажи обрели надежду среди мрачного постапокалипсиса, то мы точно не должны ее терять".

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