Бабрились в бруднiй баюрi два бобри брунатно-бурi: – Правда, брате бобре, добре? – Дуже добре, брате бобре!

В третьем сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" заместитель директора Школы Андрей Бурлуцкий назвал самые действенные скороговорки для развития техники речи.

Андрей Бурлуцкий - лучший в Украине бизнес-тренер по технике речи и публичных выступлений. В третьем сезоне реалити-шоу именно он будет следить за тем, что и как говорят девушки, пишет tochka.net

"Скороговорки я называю преимущественно чистоговорками. Потому важна не скорость, а именно дикция.

Чистоговорки действительно является ведущим инструментом для работы над дикцией. Поскольку они "чистят" языковые недостатки, способствуют чистоте речи, улучшают интонационный рисунок, придают логическую выразительность предложению", - Бурлуцкий.

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Для того, чтобы овладеть ораторским искусством и улучшить технику речи, Андрей Бурлуцкий рекомендует следующие чистоговорки:

2. Бабрились в бруднiй баюрi два бобри брунатно-бурi:

– Правда, брате бобре, добре? – Дуже добре, брате бобре!

3. Рік у рік біля воріт риє нірку чорний кріт.

Рік у рік скриплять ворота: – Рив би ти її навпроти.

– Рипи-скрипи, не рипіть, риє там де хоче рить!

4. Ми ходили дЕщо, говорили прО що, тільки коли ми кому хоч щО, або абИщо, то нехай нам хтознА-що і От що, ми не тЕ що, а ви там кажете, що ми там щО або абИщо.

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