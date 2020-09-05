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суббота, 05 сентября 2020 09:54

В бывшем трамвайном депо показали спектакль о Стусе
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Фрагмент спектакля «Стус: Прохожий» от киевского независимого театра «Дах»
Фото: Валерий Шмаков
«Кот Ґаватовича» на этот раз объединенный темой «Тоталитарные личности»
«Кот Ґаватовича» на этот раз объединенный темой «Тоталитарные личности»
«Кот Ґаватовича» на этот раз объединенный темой «Тоталитарные личности»
Фрагмент спектакля «Стус: Прохожий» от киевского независимого театра «Дах»

В рамках 5-го театрального фестиваля "Кот Ґаватовича" киевский независимый театр "Дах" показал спектакль "Стус: Прохожий". Действо состоялось на территории бывшего трамвайного депо во Львове.

"Кот Ґаватовича" на этот раз объединенный темой "Тоталитарные личности". Гостей приглашают на лекции, спектакли, просмотр мировых опер под открытым небом и бесплатные экскурсии по историческому району Подзамче (территория бывшего Львовского гетто).

"Во время карантина не одно правительство в мире воспользовалось пандемией, чтобы подкорректировать законы и правила под себя. Не впервые сильным личностям удается протестовать против тоталитаризма, о них Кот и будет вспоминать в этом году", - отмечают организаторы.

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В частности, посетителей ждут лекции от людей сопротивления сегодня - Татьяны Никитенко, основательницы блога "Рагули", и Павла Гудимова - о современном искусстве.

Также под открытым небом можно осмотреть авторскую выставку Александра Грехова о Лесе Курбасе. Ожидается премьера созданной специально для фестиваля спектакля с участием только подростков "Декалог" режиссера Ростиславы Лозы.

Больше всего организаторы ожидают трансляцию спектакля от Белорусского театра, называя ее "манифестом истории, которая происходит сейчас".

"Для нас важно показать не только почему является плохим возвращаться в СССР или в любой другой тоталитарного режим, но и рассказать о личностях, о тех, кто населяет эту планету, которые боролись, борются против системы. Эта система проявляется в криках за стеной, которые мы пытаемся игнорировать до дня. Собственно это будет как манифест постоянной Весны Революции", - отмечает генеральный директор ТФ "Кот Ґаватовича" Ева Якубовская.

Из-за карантина представления можно смотреть с помощью трансляций на улице.

Якуб Гаватович - театральный деятель ХVII века, который впервые поставил театральное представление в публичном пространстве на Западной Украине. "Продал кота в мешке" - одна из его драматургических работ.

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