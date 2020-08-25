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вторник, 25 августа 2020 10:10

Берлинский кинофестиваль проведут без женских и мужских наград

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Берлинский кинофестиваль проведут без женских и мужских наград
В 2021 году 71-й "Берлинале" состоится в обычном формате, но с действующими ограничениями по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com

Берлинский кинофестиваль отказался от наград за лучшую женскую и мужскую роли. Отныне "Серебряного медведя" будут присваивать за лучшую главную и лучшую второстепенную роли.

Такие награды будут гендерно-нейтральными, отметили в пресс-службе кинофестиваля.

"Считаем, что отмена разделения наград по признаку пола - сигнал к более чувствительному пониманию гендерной проблематики в киноиндустрии", - отметили руководители "Берлинале".

Кроме того организаторы фестиваля сообщили, что в 2021 году 71-й "Берлинале" состоится в обычном формате, но с действующими ограничениями по распространению Covid-19.

В целом в следующем году на фестивале планируют присудить восемь наград: "Золотого медведя" за лучший фильм и "серебряных медведей" за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую главную роль и лучшую актерскую роль второго плана, гран-при от жюри фестиваля, приз жюри, и особую награду за выдающиеся достижения в кино.

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Берлинский кинофестиваль основали в 1951 году. Это один из самых престижных фестивалей в Европе на ряду с Венецианским и Каннским. "Берлинале" считают самым посещаемым кинофестивалем мира.

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Дата
25
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