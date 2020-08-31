Кинофестиваль Docudays UA будет путешествовать по Украине

В документальном фильме War Note режиссер Роман Любый собрал и объединил личные видеозаписи с телефонов и камер украинских солдат на Донбассе. Работал над лентой 5 лет. Фото: travelling.docudays.ua

В сентябре стартует XVIІ Странствующий международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Продлится до конца декабря и посетит 21-у область Украины. Фильмы увидят жители более 200 городов и городков.

Странствующий Docudays UA предлагает к просмотру 16 картин. Среди них - 3 полнометражных дебюта отечественных режиссеров из Национального конкурса DOCU/УКРАИНА.

Картина Романа Любого War Note состоит из личных видеозаписей с телефонов, фотоаппаратов и камер украинских солдат на Донбассе. На Docudays UA 2020 получила специальную награду в номинации RIGHTS NOW!, приз имени Андрея Матросова от организаторов фестиваля и приз зрительских симпатий.

"Зарваница" Яремы Малащука и Романа Химея рассказывает о паломничестве к святыне в Теребовлянском районе на Тернопольщине.

"Не волнуйся, двери откроются" Оксаны Карпович - о людях, которых она встречала в столичных пригородных электричках.

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Также в рамках фестиваля покажут, в частности, нидерландский фильм "Панки" о группе подростков, которые упорядочивают свою жизнь с помощью психолога на отдаленной ферме во Франции. Бельгийско-французскую ленту "За рубежом" - о филиппинских женщинах, которые вынуждены ехать за границу работать домашними работницами и нянями. Венесуэльскую картину "Причина" - о Генеральной тюрьме Венесуэлы и коррумпированную пенитенциарную систему вокруг нее.

Площадками для показов и обсуждений лент кинотеатры, дома культуры, школы, высшие учебные заведения, киноклубы, креативные пространства, книжные магазины, библиотеки и учреждения пенитенциарной системы. Также состоятся онлайн-кинопоказы и просветительские мероприятия. Независимо от формата проведения мероприятий зрители будут иметь возможность пообщаться с режиссерами, приглашенными правозащитниками, деятелями культуры.

Миссия Странствующего фестиваля Docudays UA - создание возможностей для каждого человека в Украине смотреть талантливое и актуальное документальное кино со всего мира, формирование активной гражданской позиции и уважения к человеческому достоинству, поддержка развития отечественной киноиндустрии.