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понедельник, 04 мая 2020 12:34

Docudays UA 2020: назвали победителей международного фестиваля документального кино

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Автор: imdb.com
 

Объявили лауреатов 17 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Проходил из 24 апреля по 3 мая во формате онлайн.

Две главные награды получил украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык. Победил в международном конкурсе "DOCU/МИР" и национальном "DOCU/УКРАИНА".

Лента рассказывает о семье из города Красногоровка в "красной зоне" Донбасса. Снимают любительское кино о своей жизни.

"Это уникальная рассказ о семье, состоящей преимущественно из творческих и чувствительных женщин. Обороняя свою территорию перед лицом войны, им удается превратить собственный опыт на рефлексивной, значимую действие, приносящее удовольствие. Аналогично, режиссер трансформирует их историю на сложную и многослойную работу с удивительным метааспектом, который одновременно ставит под вопрос и прославляет форму документального кино. Картина поражает креативностью режиссерских решений и положительностью персонажей. Доказывает нам, что создание фильма в жестких условиях так же может быть актом выносливости и положительного влияния на семью и сообщество ", - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Полный список победителей выглядит так:

Международный конкурс "DOCU / МИР"

Главный приз - "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик, Украина, Литва

Специальная награда - "Причина", реж. Андрес Фиґередо, Венесуэла

Национальный конкурс "DOCU / УКРАИНА"

Главный приз - "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик, Украина, Литва

Конкурс короткометражных фильмов "DOCU / КОРОТКО"

Главный приз - "Ґрейки", реж. Энрик Рибес, Испания

Специальная награда - "Круговорот", реж. Алексей Радинский, Украина

Номинация "RIGHTS NOW!"

Главный приз - "Полуночный странник", реж. Хассан Фазиль, США, Катар, Канада, Соединенное Королевство

Специальная награда - "Будда в Африке", реж. Николь Шефер, ЮАР, Швеция

Специальные награды - War Note, реж. Роман Дорогой, Украина

Награда подросткового жюри

Главный приз - "Бессмертный", реж. Ксения Охапкина, Эстония, Латвия

Специальная награда - "Панки", реж. Мась ОМС, Нидерланды

Награда "CURRENT TIME" - "Полуночный странник", реж. Хассан Фазиль, США, Катар, Канада, Соединенное Королевство

Приз имени Андрея Матросова от организаторов фестиваля - War Note, реж. Роман Дорогой, Украина

Приз зрительских симпатий - War Note, реж. Роман Дорогой, Украина

В этом году Docudays UA был посвящен теме взросления, правам детей и отношению к ним в разных государствах. Показали 70 фильмов из более чем 20 стран мира.

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Дата
04
мая

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