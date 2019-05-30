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воскресенье, 02 июня 2019 21:45

Сразу предлагает приятно провести время - выпить вина и заняться сексом - интересные фильмы о лете.

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Сразу предлагает приятно провести время - выпить вина и заняться сексом - интересные фильмы о лете.
В фильме "Парк культуры и отдыха" Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг сыграли влюбленных подростков, работающих в парке аттракционов. indiewire.com

Предлагаем подборку интересных фильмов о лете.

"Назови меня своим именем", 2017 год. Италия, Франция, реж. Лука Гуадиньино,

Американский философ приезжает на лето в итальянскую провинцию, чтобы работать над диссертацией. Заводит отношения с 17-летним сыном профессора. Ребята проводят эти каникулы вместе на фоне европейских пейзажей. Им приходится попрощаться конце августа. Любовники понимают, что больше не увидят друг друга, но всегда будут помнить это лето.

"Парк культуры и отдыха", 2008. США, реж. Грег Моттола.

Джеймс за финансовых трудностей не может поступить в университет, а потому все лето вынужден работать в парке развлечений. Парень влюбляется в свою коллегу Эм, которая тайно встречается с самым крутым мужчиной в городе - бывшим рок-музыкантом. Девушка запутывается в отношениях и попадает в любовный треугольник, который разбивает сердце впечатлительного Джеймса.

"Вики Кристина Барселона", 2008. Испания, США, реж. Вуди Аллен.

Американские подруги приезжают на каникулы в Барселону. Знакомятся с местным мачо. Он сразу предлагает приятно провести время - посмотреть город, выпить вина и заняться сексом. Одна из подруг в восторге от этой идеи, а другая привыкла к классическим ухаживаниям. Ситуация перерастает в любовный треугольник. Столица Каталонии выступает в качестве основного персонажа фильма.

"Ускользающая красота", 1995. Италия, Франция, реж. Бернардо Бертолуччи.

Юная американка не может смириться с самоубийством матери и отправляется в места родительской молодости, в Италию. Она поселяетсв вилле друзей семьи. Там почти каждый мужчина пытается с ней переспать. Девушка рассчитывает найти отца, которого никогда не видела, и узнать больше о погибшей матери.

"Останься со мной", 1986. США, реж. Роб Райнер.

Группка подростков неудачников из провинциального американского городка отправляется на поиски трупа, который по слухам лежит в лесу. Они рассчитывают стать известными благодаря репортажам об этой находке, а возможно даже получить за нее финансовое вознаграждение. Это экранизация Стивена Кинга, но здесь нет зла из других миров. Главными врагами этих ребят выступают школьные хулиганы, агрессивные старшие братья. Ребята-аутсайдеры держатся вместе, чтобы больше не дать никому себя обидеть. Фильм о дружбе, и о том моменте, когда она заканчивается с последними днями лета. Финальная фраза ленты: "У меня никогда больше не было таких друзей, как в двенадцать лет. И у кого они были? ".

"Лето с Моникой", 1953. Швеция, реж. Ингмар Бергман.

Совсем юные влюбленные сбегают из Стокгольма на остров, чтобы зажить самостоятельной жизнью. Это лето является метафорой на отношения молодожен. Они проводят эти три месяца в любви и взаимопонимании, но с приходом осени и рождением первого ребенка все меняется. Молодые ссорятся и копят ненависть друг к другу. Остается только надеяться на следующее лето.

16 июля в украинский прокат выходит фильм "Солнцестояние". Древний мистический праздник, который отмечается в середине лета. В Шведской провинции один раз в 90 лет проводится уникальный обряд с жертвоприношением. Туда приезжает группа американских антропологов. Они сталкиваются с ужасными событиями.

Автор: Артём КУРИХИН
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