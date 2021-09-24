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пятница, 24 сентября 2021 16:01

Slavia спела о 20-летних отношениях с Dzidzio

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Slavia спела о 20-летних отношениях с Dzidzio
Slavia представила песню "Любов любов". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, выпустила сингл "Любов любов". В песне рассказала историю 20-летних отношений с экс-мужем Dzidzio.

После развода исполнительница начала воплощать мечту о сольной карьере. В песнях делится своим опытом и обращается к женщинам. Месседжом трека "Любов любов" является принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к будущему.

"Я написала эту песню за один вечер на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к отношениям в паре и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет. Словами песни хочу поблагодарить мужчину, которого мне дал Создатель на определенный период жизни. Я убеждена, что это лучший муж, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе", - прокомментировала певица.

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Артистка Slavia призналась, почему разводится с музыкантом Михаилом Хомой, более известным как Dzidzio. Ярослава Хома - настоящее имя певицы - отметила, что пока ее муж строил карьеру, она теряла себя.

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