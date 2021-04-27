Жена Dzidzio назвала причины развода

Артистка Slavia призналась, почему разводится с музыкантом Михаилом Хомой, более известным как Dzidzio. Ярослава Хома - настоящее имя певицы - отметила, что пока ее муж строил карьеру, она теряла себя.

Об этом она рассказала в комментарии ТСН.ua.

"Это правда, мы расстаемся. За все годы существования группы Dzidzio привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа. Но когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я – личность", — отметила женщина.

Хома заверила, что пыталась сохранить брак.

"Мои семейные ценности можно описать словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба. Почувствовать, принять. А потом посмотреть на ситуацию сверху и понять, сколько там силы", – сказала она.

Фото: instagram.com/slavia_official

Также певица отметила, что развод для супругов является взаимным решением.

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"К разводу мы пришли плавно и осознанно. Хоть мы больше не пара, остаемся близкими друг другу. Человек без опыта неинтересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение", — добавила женщина.

Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе прожила 20 лет, семь из которых – в браке. Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений.