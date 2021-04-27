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вторник, 27 апреля 2021 15:19

Жена Dzidzio назвала причины развода
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Артистка Slavia призналась, почему разводится с музыкантом Михаилом Хомой, более известным как Dzidzio. Ярослава Хома - настоящее имя певицы - отметила, что пока ее муж строил карьеру, она теряла себя.

Об этом она рассказала в комментарии ТСН.ua.

"Это правда, мы расстаемся. За все годы существования группы Dzidzio привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа. Но когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я – личность", — отметила женщина.

Хома заверила, что пыталась сохранить брак.

"Мои семейные ценности можно описать словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба. Почувствовать, принять. А потом посмотреть на ситуацию сверху и понять, сколько там силы", – сказала она.

Ярослава Хома рассказала, что начала терять себя, пока ее муж строил карьеру певца
Фото: instagram.com/slavia_official
Ярослава Хома рассказала, что начала терять себя, пока ее муж строил карьеру певца
Ярослава Хома рассказала, что начала терять себя, пока ее муж строил карьеру певца
Ярослава Хома рассказала, что начала терять себя, пока ее муж строил карьеру певца
Ярослава Хома рассказала, что начала терять себя, пока ее муж строил карьеру певца

Также певица отметила, что развод для супругов является взаимным решением.

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"К разводу мы пришли плавно и осознанно. Хоть мы больше не пара, остаемся близкими друг другу. Человек без опыта неинтересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение", — добавила женщина.

Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе прожила 20 лет, семь из которых – в браке. Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений.

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