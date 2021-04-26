Dzidzio разводится после 20-летних отношений

Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.
Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений.
"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому мы лишь хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше всего", - рассказал певец в программе "Світське життя".
Также Хома ответил на обвинения жены в изменах и нежелании иметь детей.
"Все те годы я был на работе. Давно хотел немного разобраться, но не было времени. Во время карантина понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", - отметил он.
Dzidzio рассказал, что они с женой не живут вместе девять месяцев. Также мужчина вспомнил, как они начали отношения.
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"У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, нужно ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели что-то. У нас и хорошо так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять, и порой надо признать, что что-то не так", - отметил знаменитость.
Артисты Ярослава Притула-Хома и Михаил Хома начали встречаться на предпоследнем курсе музыкального училища.
С 2005-го Ярослава и Михаил пели в группе "Друзі". Она распалась за четыре года. Пара вместе училась в столичном университете и много лет вместе выступали на свадьбах во Львовской области.
Пара поженилась в 2013 году. Детей у супругов нет.
В прошлом году женщина начала сольную карьеру под сценическим именем Slavia. За это ее критиковал муж. Недавно она публично отмечала, что любимый не поздравил и не поддержал ее с премьерой песни "Я тобі не мамка". Композицию Ярослава записывала втайне от Dzidzio.
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