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понедельник, 26 апреля 2021 12:12

Dzidzio разводится после 20-летних отношений
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Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке.

Артист признался, что супруги готовятся к официальному разрыву отношений.

Dzidzio разводится с женой Ярославой после 20-летних отношений
Фото: instagram.com/slavia_official
Dzidzio разводится с женой Ярославой после 20-летних отношений
Dzidzio разводится с женой Ярославой после 20-летних отношений
Dzidzio разводится с женой Ярославой после 20-летних отношений
Dzidzio разводится с женой Ярославой после 20-летних отношений

"Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому мы лишь хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше всего", - рассказал певец в программе "Світське життя".

Также Хома ответил на обвинения жены в изменах и нежелании иметь детей.

"Все те годы я был на работе. Давно хотел немного разобраться, но не было времени. Во время карантина понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", - отметил он.

Dzidzio рассказал, что они с женой не живут вместе девять месяцев. Также мужчина вспомнил, как они начали отношения.

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"У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, нужно ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели что-то. У нас и хорошо так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять, и порой надо признать, что что-то не так", - отметил знаменитость.

Артисты Ярослава Притула-Хома и Михаил Хома начали встречаться на предпоследнем курсе музыкального училища.

С 2005-го Ярослава и Михаил пели в группе "Друзі". Она распалась за четыре года. Пара вместе училась в столичном университете и много лет вместе выступали на свадьбах во Львовской области.

Пара поженилась в 2013 году. Детей у супругов нет.

В прошлом году женщина начала сольную карьеру под сценическим именем Slavia. За это ее критиковал муж. Недавно она публично отмечала, что любимый не поздравил и не поддержал ее с премьерой песни "Я тобі не мамка". Композицию Ярослава записывала втайне от Dzidzio.

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Дата
26
апреля

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