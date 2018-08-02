Появился украинский трейлер фильма "Горная женщина на войне"

"Горная женщина на войне": появился украинский трейлер фильма. Фото: youtube.com

В сети выложили украинский трейлер фильма "Горная женщина на войне", который снимали совместно Исландия, Франция и Украина. Фильм выходит в украинский прокат 16 августа.

50-летняя исландка Халла - директор хора, по сюжету. Борется с местными производителями алюминия. Также пытается удочерить девочку из Донбасса.

Режиссером киноленты выступил Бенедикт Эрлингссон.

В украинском прокате фильм будет идти под названием "Горная женщина на войне" вместо оригинальной версии "Женщина на войне". Дистрибьюторы фильма "Артхаус Трафик" решили добавить слово "горная", чтобы избежать ассоциаций с войной на Донбассе.

"Если фильм называется "Женщина на войне", и в событиях фигурирует Донбасс, у зрителей создается определенное понимание того, о чем эта история. Но это понимание ошибочно, потому что война происходит в Исландии, и в фильме есть только одна капля крови, хотя и очень важная", - говорит директор компании Денис Иванов.

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Мировая премьера фильма "Горная женщина на войне" состоялась на Неделе критики Каннского международного кинофестиваля. Там картина получила приз SACD за музыкальное оформление. Также картина открыла Одесский кинофестиваль в этом году.