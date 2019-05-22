"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 1557
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5013
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 12738
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 378
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2268
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5535
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7038
Фото
Все фото
14
6
19
6
7
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Подборка мэмов из &quot;Игры престолов&quot;, над которыми смеется весь мир
Подборка мэмов из "Игры престолов", над которыми смеется весь мир
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Режиссер &quot;Аквамена&quot; экранизирует комикс для взрослых
Режиссер "Аквамена" экранизирует комикс для взрослых
Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром
Мария Бурмака со сломанной ногой выступила с симфоническим оркестром
Видео
Все видео
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2268
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1206
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10143
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1611
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 21:45

"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках

  Комментировать

Писатель и литературовед Владимир Панченко презентовал свою новую книгу "Литературный ландшафт Украины. ХХ век". Это интерпретации знаковых произведений, полемика, интересные и драматические истории, мемуарные сюжеты. А также интервью с Павлом Загребельным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчем, Анатолием Макаровым, Сергеем Трымбачем. Мероприятие состоялось в Национальном музее литературы 20 мая. Книга вышла в издательстве "Ярославов Вал".

Автор: Светланы Короненко
  Світлани Короненко
Світлани Короненко

"В книге 50 слайдов, но 26 героев. Условно от Ивана Франко до Юрия Андруховича, - рассказал Владимир Панченко. - Есть Леся Украинка, Коцюбинский, Винниченко, Рыльский, Тычина, Волновой, Сосюра, Кулиш, Маланюк, Яновский, Бажан. Много о Лине Костенко. Если ты выходишь со своими соображениями о том или ином писателя, надо постараться, чтобы рассуждения несли какую-то свежесть. Зачем говорить известно об известном? Лучше стараться в известном найти что-то неизвестное. Я постоянно помнил об этой задаче. Например, драму Леси Украинский "Руфин и Присцилла" можно читать как произведение по истории раннего христианства, как это сделала Оксана Забужко. А мне интереснее был второй план. Тот, который связан с аллюзиями. Если отчитывать спрятаны смыслы, эта драма, написанная в 1907-1908 годах - это то, что поняла Леся Украинка, осмысливая события 1905 года. Она их видела в Петербурге собственными глазами. Это антиутопия, Лесин трагический сценарий всего, что с нами произошло в политической и человеческой истории того времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ираида только на похоронах увидела отца" - писатель о дочери Хвылёвого

 

Книгу только привезли из типографии и я еще не пережил момента первого прикосновения к ней. Есть у меня такой период. Я его называю поглаживающим. Книгу хочется разглядывать, гладить, в кровать взять и там еще погладить. Она имеет ответственное название "Литературный ландшафт Украины. ХХ век". Это столетия не дает мне покоя.

Это не кинопленка, а слайды. Здесь 50 разножанровых сюжетов. Книгу можно читать с любого места. Мне хотелось писать человеческим языком. Стремился обратиться к обычному читателю через головы филологической аудитории. Одно дело писать для своей профессиональной корпорации. Другая - заглянуть дальше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нам надо провести дерусификацию - Панченко

Легкомысленный путешественник и серьезный исследователь литературы "вдруг скентраврились в одно существо" в книге Владимира Панченко, считает писатель и директор издательства "Ярославов Вал" Михаил Слабошпицкий.

"Я перечитал за свою жизнь столько критики. И я так не люблю этого чтива. Открываешь и читаешь: писатель прибегает к юмору. Или все эти нарративные стратегии и парадигмы. Это литературоведческий снобизм. Но критика - это еще и литература. Кто-то должен ее прочитать, кроме того, чтобы мучить ею студентов. У Панченко критика - в первую очередь литература.

Описывая что-то, мы говорим тем о себе. Это литературные симпатии Панченко. Он эстетически безошибочный. Прочитав эти его эссе, возмущаешься только: чего так мало?" - сказал Михаил Слабошпицкий.

Gazeta.ua предлагает 5 фильмов снятых на реальных событиях о писателях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 154101
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 41229
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 21978
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 21033
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 20071
Культура
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
В столице стартовал "Книжный Арсенал"
 Просмотров: 72
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
14
 Просмотров: 7695
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
 Просмотров: 225
Назвали победителя "Букеровской премии". О чем лучшая книга 2019-го
Назвали победителя "Букеровской премии". О чем лучшая книга 2019-го Просмотров: 90
У Аллеи Героев Небесной сотни могут забрать статус исторического памятника
У Аллеи Героев Небесной сотни могут забрать статус исторического памятника Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
8
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
7
Россия отказалась от мира с Украиной
6
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
Голосов: 784
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua