"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках

Писатель и литературовед Владимир Панченко презентовал свою новую книгу "Литературный ландшафт Украины. ХХ век". Это интерпретации знаковых произведений, полемика, интересные и драматические истории, мемуарные сюжеты. А также интервью с Павлом Загребельным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчем, Анатолием Макаровым, Сергеем Трымбачем. Мероприятие состоялось в Национальном музее литературы 20 мая. Книга вышла в издательстве "Ярославов Вал".

Автор: Светланы Короненко Світлани Короненко

"В книге 50 слайдов, но 26 героев. Условно от Ивана Франко до Юрия Андруховича, - рассказал Владимир Панченко. - Есть Леся Украинка, Коцюбинский, Винниченко, Рыльский, Тычина, Волновой, Сосюра, Кулиш, Маланюк, Яновский, Бажан. Много о Лине Костенко. Если ты выходишь со своими соображениями о том или ином писателя, надо постараться, чтобы рассуждения несли какую-то свежесть. Зачем говорить известно об известном? Лучше стараться в известном найти что-то неизвестное. Я постоянно помнил об этой задаче. Например, драму Леси Украинский "Руфин и Присцилла" можно читать как произведение по истории раннего христианства, как это сделала Оксана Забужко. А мне интереснее был второй план. Тот, который связан с аллюзиями. Если отчитывать спрятаны смыслы, эта драма, написанная в 1907-1908 годах - это то, что поняла Леся Украинка, осмысливая события 1905 года. Она их видела в Петербурге собственными глазами. Это антиутопия, Лесин трагический сценарий всего, что с нами произошло в политической и человеческой истории того времени.

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Книгу только привезли из типографии и я еще не пережил момента первого прикосновения к ней. Есть у меня такой период. Я его называю поглаживающим. Книгу хочется разглядывать, гладить, в кровать взять и там еще погладить. Она имеет ответственное название "Литературный ландшафт Украины. ХХ век". Это столетия не дает мне покоя.

Это не кинопленка, а слайды. Здесь 50 разножанровых сюжетов. Книгу можно читать с любого места. Мне хотелось писать человеческим языком. Стремился обратиться к обычному читателю через головы филологической аудитории. Одно дело писать для своей профессиональной корпорации. Другая - заглянуть дальше".

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Легкомысленный путешественник и серьезный исследователь литературы "вдруг скентраврились в одно существо" в книге Владимира Панченко, считает писатель и директор издательства "Ярославов Вал" Михаил Слабошпицкий.

"Я перечитал за свою жизнь столько критики. И я так не люблю этого чтива. Открываешь и читаешь: писатель прибегает к юмору. Или все эти нарративные стратегии и парадигмы. Это литературоведческий снобизм. Но критика - это еще и литература. Кто-то должен ее прочитать, кроме того, чтобы мучить ею студентов. У Панченко критика - в первую очередь литература.

Описывая что-то, мы говорим тем о себе. Это литературные симпатии Панченко. Он эстетически безошибочный. Прочитав эти его эссе, возмущаешься только: чего так мало?" - сказал Михаил Слабошпицкий.

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