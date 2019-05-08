Топ-5 исторических фильмов о писателях

5 исторических фильмов о писателях. Фото из открытых иточников.

Gazeta.ua предлагает 5 фильмов снятых на реальных событиях о писателях с мировым именем.

"Красавица для чудовища" или Страсти к Франкенштейну.

Чудовище Франкенштейна стало главным героем многих фильмов и сериалов, завоевало свою армию фанатов. А то, что книгу о самом популярном чудовище в мире написала британка Мэри Шелли в очень юном возрасте. Его прототипом стал муж писательницы.

Драматическая кинолента "Красавица для Чудовища" 2017 года, рассказывает о жизни Мэри Шелли, об идее создания рассказа. Раскрывает некоторые тайны распутной жизни тогдашних писателей. Главными персонажами фильма также британские поэты Берси Биш Шелли и Лорд Байрон, которые сыграли большую роль в жизни юной писательницы.

Джейн Остин

Британско-ирландский биографический фильм 2007 года о молодости английской писательницы Джейн Остин и о ее романе с ирландцем Томасом Лефрой. Впоследствии, история их отношений вылилась в книге "Гордость и Предубеждение". Но в отличие от книги в реальной жизни, хеппи энда не произошло.

Часы

Драматический фильм режиссера Стивена Долдри. Это экранизация одноименного романа Майкла Каннингема. Фыльм получил "Оскар" за лучшую женскую роль, которую исполнила Николь Кидман. Она играла саму мастерицу пера Вирджинию Вульф, американскую писательницу, икону женской прозы 19 в.

Рассказ ограничивается одним днем ​​трех женщин, с момента их пробуждения и до вечера. Истории их жизней разделены практически столетием. Николь Кидман играет британскую писательницу Вирджинию Вулф, притесняемую депрессиями и мыслями о самоубийстве. Джулианна Мур играет американскую домохозяйку Лору Браун, живущая в Лос-Анджелесе в 1951 году и страдает от надоедливой жизни. Кларисса Вон, героиня Мерил Стрип, гомосексуальный редактор издательства, живет в 2001 году в Нью-Йорке и занята, помимо прочего, заботой об умирающем от СПИДа бывшего любовника Ричарда, сына Лоры Браун.

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Капоте

Американский биографический фильм 2005-го. Рассказывает о жизни американского писателя Трумэна Капоте при написании его романа "Хладнокровное убийство". Режиссер фильма-Беннетт Миллер. Главную роль исполнил Хоффман. Критики положительно отозвались о фильме и в частности декабря Гофмана, который за эту роль получил несколько наград среди них Оскар за лучшую мужскую роль.

Сам фильм также номинировался на премию Оскар как лучший фильм. Лента снималась осенью 2004 году в канадской провинции Манитоба. В широкий прокат фильм вышел 30 октября 2005 до 81 годовщины со дня рождения писателя.

Перо Маркиза де Сада

Историческая драма 2000 по мотивам пьесы Дага Райта о последних годах жизни маркиза де Сада, проведенных в психиатрической больнице Шарантон. Фильм получил три номинации на премию "Оскар".

Действие картины происходит в начале XIX века. История повествует о скандально известного маркиза де Сада. О том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их раздеться физически и эмоционально. Очень часто под маской грубости скрывается хрупкая красота возвышенных чувств и ощущений.

По случаю Дня памяти и примирения 9 мая в 16.00 в киевском кинотеатре "Лира" состоится показ документального фильма "Летописец" немецкого режиссера Маркуса Вэлша. Лента посвящена людям, которых вывозили на работу в Германию во время Второй мировой войны.