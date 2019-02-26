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вторник, 26 февраля 2019 18:05

Организаторы нацотбора Евровидения нашли оправдание

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Организаторы нацотбора Евровидения нашли оправдание
Финал национального отбора Евровидения вызвал скандал. Фото: ua: общественное вещание

В правилах Нацотбора на Евровидение 2019 не указана гражданская позиция участника или запрет гастролей в России.

Это отметили представители канала СТБ, который является одним из организаторов отбора, пишет rbc.ua.

"Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос о том, артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот момент нуждается в урегулировании, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих нацотборов", - рассказали соорганизаторы.

Также отметили, что в последние годы на сцене отбора участникам ставят все вопросы, которые волнуют украинскую аудиторию. Даже самые острые и неудобные.

"Именно за честность эти четыре года зрители и уважают Нацотбор. Выбирая своего представителя, мы не имеем права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов. Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности. В этом году перед финалом он был именно таким. Да, это болезненные вопросы, но их нужно было озвучить, чтобы предоставить каждому артисту возможность высказаться перед зрителем. Однако, как видим, получив всю информацию из первых уст и ответы на все острые вопросы, зрители все равно голосовали именно за ту участницу, чье выступление им понравился больше всего".

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Украинцы разорвали соцсети гневными публикациями про российские гастроли певицы Maruv, которая победила в украинском национальном отборе на Евровидение.

Однако, возмущение должна вызывать не только победа Maruv, но и допуск певицы к участию в конкурсе. Об этом в интервью Gazeta.ua говорят эксперты.

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