О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака

Gremo выпустил трек "На двох" и клип к нему. Фото: предоставлено пиар-агентом певца

Белорус, живший длительное время в Киеве и впоследствии эмигрировавший в США, Алекс Громаковский, сценическое имя Gremo, продолжает развивать творческую карьеру. Презентовал песню "На двоих" и клип к ней.

В сингле, который певец написал за рулем трака, рассказал о тернистом пути эмигранта. Три года после эмиграции Громаковский работал шофером-дальнобойщиком.

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"Мой трак стал в буквальном смысле лучшим другом. С ним мы все делили пополам: и горе, и радость, и день, и ночь. Вместе справлялись с лютым морозом и холодным ветром высоко в горах, изнывали от жары под палящим солнцем в безлюдных пустынях , грелись у костра и купались в теплом океане", - вспомнил он.

Срежиссировал видео американский клипмейкер украинского происхождения Генри Липатовый. Клип снимали на автомагистралях, в горах и пустынях.

Певец Алекс Громаковский, который эмигрировал в США и строит музыкальную карьеру под псевдонимом Gremo, презентовал трек "Я и ты". Слова и сюжет песни пришли ему во сне. Как только исполнитель проснулся, оформил сновидение в текст и мелодию. На это потратил около часа.