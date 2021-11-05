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пятница, 05 ноября 2021 19:00

Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились

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Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Слова и сюжет песни пришли Gremo во сне. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Алекс Громаковский, который эмигрировал в США и строит музыкальную карьеру под псевдонимом Gremo, презентовал трек "Я и ты". Слова и сюжет песни пришли ему во сне.

Как только исполнитель проснулся, оформил сновидение в текст и мелодию. На это потратил около часа.

"Мне приснился сон: я на сцене перед живой публикой пою песню со словами "Ти - плюс, а я мінус". Как только проснувшись ночью, я нащупал телефона и надиктовал на диктофон мотив и несколько строк припева, чтобы песня не ушла с головы вместе со сном. Этого хватило, чтобы после пробуждения дописать припев и куплеты", - сказал он.

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Певец Алекс Громаковский, известный как Gremo, представил клип на песню "Настав твій час". В композиции артист призывает слушателей вспомнить про свою цель, ответственность за себя и окружающих и продолжить действовать.

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Дата
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