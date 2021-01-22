Американец выпустил мотивационный клип на украиноязычную песню

Автором слов и музыки является Gremo. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Алекс Громаковский, известный как Gremo, представил клип на песню "Настав твій час". В композиции артист призывает слушателей вспомнить про свою цель, ответственность за себя и окружающих и продолжить действовать.

"В ответ на бесконечный перечень событий 2020-го эмоции накапливались снежным комом: крах украинского авиалайнера над Ираном, всемирная пандемия, протесты #blacklivesmatter, гражданские беспорядки в Беларуси, пожары в Австралии. В конце концов отчаяние вырвалось в строки "Настав твій час, ти на пусте його не витрачай", - сказал исполнитель.

Автором слов и музыки является Gremo. Также он создал идею и сценарий визуализации трека. Украиноязычную версию адаптировал фронтмен группы Mad Heads Вадим Красноокий.

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Режиссером клипа является Генри Липатов. Съемки проходили на урбанистических локациях Чикаго, кукурузных полях штата Иллинойс и в парках отдыха.

Американский актер, бодибилдер и певец Алекс Громаковский, известный под сценическим именем GREMO, снял душевное видео на украинозычную песню "В далекой стороне". В основу клипа и песни легла жизненная философия Алекса: нелегко начинать все сначала, в "далёкой стороне", но человеку под силу все, если его сопровождает любовь. На написание этой композиции звезду вдохновила его любимая жена - украинка Лана.